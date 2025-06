De notre reporter en Afrique du Sud

Le ciel de la base aérienne de Waterkloof à Centurion, Pretoria, Afrique du Sud, accueille à partir du mercredi 18 septembre une série d'acrobaties aériennes éblouissantes, de survols militaires et de spectacles aériens à couper le souffle.

Le coup d'envoi de la 12e édition de l'exposition Africa Aerospace and Defence (AAD) est donné avec une présentation d'aéronefs, de drones et d'équipements de défense de pointe.

L'événement, qui se déroule jusqu'au 22 septembre, est organisé pour présenter les avions de défense militaire des principales entreprises d'aérospatiale et de défense du continent africain et d'ailleurs.

Des entreprises militaires du Kenya, d'Afrique du Sud, du Botswana, du Sénégal et du Maroc se joindront à leurs homologues de l'extérieur du continent pour présenter leurs prouesses.

"Cette 12e édition de l'AAD ne pouvait pas mieux tomber, car elle coïncide avec les 30 ans de démocratie de l'Afrique du Sud. Elle souligne également l'importance de la collaboration entre les gouvernements", a déclaré la présidente du comité exécutif de l'AAD, Mme Segomotso Tire, dans un communiqué.

Les organisateurs indiquent que le salon proposera également un programme de développement de la jeunesse (YDP) qui réunira des milliers de jeunes apprenants pour leur permettre d'explorer les possibilités offertes par les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques.

L'événement a lieu deux fois par an en Afrique du Sud, et les organisateurs affirment qu'il "a joué un rôle essentiel dans la stimulation de l'économie sud-africaine en générant des revenus importants grâce à la vente de billets, à l'hôtellerie et au tourisme, et en créant de nombreux emplois."

En 2022, le salon a créé plus de 1 350 emplois, les visiteurs internationaux contribuant pour plus de 135 millions de rands (7 678 373 dollars) au produit intérieur brut (PIB) du pays.

Les organisateurs ont ajouté qu'une autre caractéristique majeure de l'événement est la promotion de la collaboration internationale et de la coopération entre les industries de défense et les gouvernements.