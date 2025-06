Par Nilosree Biswas

Ces derniers jours, la pluie n'a cessé de tomber sur Kolkata, la capitale de l'État indien du Bengale occidental. Cela n'a pas empêché le West Bengal Junior Doctors Front et des citoyens de tous horizons de participer à des manifestations massives pour demander justice pour un médecin qui a été violé et tué au RG Kar Medical College le mois dernier.

Cela fait plus de 36 jours que le médecin a été tué dans l'une des plus anciennes facultés de médecine du pays. Depuis, des manifestations ont eu lieu à Kolkata, les manifestants réclamant justice et réussissant à obtenir le limogeage du commissaire de police de la ville et des responsables de la santé du gouvernement de l'État.

L'indignation publique s'est répandue dans tout le pays, ainsi que dans 25 villes d'Europe et d'Amérique du Nord.

Dans un discours prononcé le mois dernier à l'occasion de la fête de l'indépendance, le Premier ministre Narendra Modi a fait allusion à ce crime, déclarant que les gouvernements des États devaient inculquer la peur du châtiment aux auteurs de ces actes et renforcer la confiance dans la société.

Toutefois, son parti, le BJP, semble aux prises avec son propre problème de viol. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé dans la nuit du 9 août n'a pas seulement ouvert la porte à la fureur, mais a également rouvert les cicatrices du passé, obligeant les Indiens à se poser à nouveau des questions difficiles sur la culture du viol, un fléau qui s'est emparé de notre société pendant trop longtemps.

Au cours du mois dernier, plusieurs événements notables ont eu lieu en Inde.

Tout d'abord, la Cour suprême de l'Inde a commencé à entendre les procédures de l'affaire de Kolkata, et le Bureau central d'enquête (CBI) s'est vu confier la responsabilité de l'affaire.

D'autre part, un tribunal de district de Siliguri (au nord du Bengale) a annoncé un verdict de culpabilité dans une affaire de viol et de meurtre survenue dans le quartier de Matigara, dans la subdivision de Siliguri, il y a environ un an.

L'auteur du crime a été condamné à la peine de mort.

Par ailleurs, d'autres cas de viols continuent d'être signalés dans le pays, notamment le viol d'une femme en plein jour à Ujjain (Madhya Pradesh), le viol et le meurtre d'une jeune fille dalit de 14 ans au Bihar, ainsi que des informations selon lesquelles deux élèves de maternelle (filles) auraient été abusées sexuellement par le personnel de l'école (chargé du nettoyage) à Badlapur (Maharastra).

Et il ne s'agit là que des incidents qui ont fait la une des journaux.

De tous ces événements concomitants, on peut conclure que l'Inde se trouve dans une situation complexe et pénible où deux choses sont vraies.

D'une part, des processus respectueux de la loi sont en place, le système judiciaire s'efforce de rendre la justice, et les verdicts et les sanctions sont prononcés et appliqués.

Deuxièmement, les violences sexuelles et les viols se poursuivent. Quel est donc le problème et pourquoi l'Inde ne parvient-elle pas à le résoudre ? Le passé proche nous donne un indice.

Tentatives de changement

Le 16 décembre 2012, une étudiante en physiothérapie de 23 ans a été violée par six hommes dans un bus en marche à New Delhi.

La victime, surnommée Nirbhaya, ou Intrépide, dans les médias, la loi indienne interdisant de nommer une victime de viol, a succombé à ses blessures quelques jours après l'agression.

Ce crime sexuel a provoqué une onde de choc dans tout le pays, suscitant une indignation massive pendant des mois, attirant l'attention de la communauté internationale et entraînant des changements radicaux, notamment l'introduction d'une nouvelle loi contre le viol qui prévoit la peine de mort pour les auteurs d'infractions, au cas par cas.

Les quatre hommes reconnus coupables ont été condamnés et pendus le 20 mars 2020 à la prison de Tihar.

Le cinquième s'est suicidé pendant qu'il purgeait sa peine et le mineur qui avait moins de 18 ans au moment des faits a été libéré après une peine de trois ans, la peine maximale prévue par la législation indienne sur les mineurs.

En 2018, une autre sombre affaire a été révélée : le viol et le meurtre d'une mineure (une petite fille) à Indore, dans l'État du Madhya Pradesh.

Cette affaire a donné lieu à un procès accéléré de trois semaines, le plus rapide jamais organisé dans une affaire de viol dans l'Inde post-indépendante, et l'auteur du crime, âgé de 26 ans, a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort.

Les messages envoyés dans ces deux affaires étaient clairs et nets, mais les cas d'attouchements, de viols et de meurtres continuent de se multiplier au fil des ans.

Au troisième trimestre de cette année, de nombreux jugements ont été annoncés dans diverses affaires et des peines ont été prononcées, y compris la peine de mort, et il est probable qu'elles seront toutes appliquées.

Dans un pays où les procédures judiciaires prennent des années, les verdicts sont les bienvenus et offrent une lueur d'espoir. Cependant, la réalité sur le terrain reste sombre.

Les données nationales et internationales révèlent un graphique qui fait froid dans le dos : les violences contre les femmes, y compris les viols et les meurtres, se poursuivent sans relâche. Prenons seulement les trois dernières années.

Selon le rapport du National Crime Bureau (NCRB), qui a publié les statistiques sur la criminalité en 2022 à la fin de l'année 2023, l'Inde a connu une augmentation de 4 % des crimes contre les femmes, notamment des viols, des meurtres, des décès dus à la dot, des attouchements et des attaques à l'acide.

En 2020, 371 503 cas de crimes contre les femmes ont été enregistrés. Depuis, on observe une augmentation alarmante des taux de criminalité, avec 445 256 cas enregistrés en 2022.

Les cas de viols enregistrés en 2021 s'élevaient à 31 677, soit une moyenne de 87 cas par jour - une augmentation de 19,34 % par rapport à 2020. Il est à noter que les condamnations pour viol documentées entre 2018 et 2022 n'atteignent que 28 %.

L'année dernière, l'indice "Women, Peace and Security Index" de l'Institut de Georgetown a classé l'Inde au 128e rang sur 177 pays en termes de sécurité, de justice et d'inclusion des femmes.

Un cycle malveillant

Que doit donc faire l'Inde pour résoudre son problème de viols ?

Au début de l'année, le Bengale occidental a adopté le projet de loi Aparajita. Cette loi introduit de nouvelles dispositions relatives aux délits sexuels, y compris le viol. Elle vise à renforcer la protection des enfants et des femmes au Bengale occidental.

D'autres États s'efforcent d'adopter des lois allant dans le même sens et les tribunaux du pays redoublent d'efforts pour que justice soit rendue.

Mais pourquoi le viol reste-t-il l'un des crimes les plus courants contre les femmes en Inde ? Pourquoi l'Inde s'efforce-t-elle d'enrayer sa culture du viol ? La réponse ne tient pas en une ligne.

Dans un pays profondément divisé, le viol est plus qu'un crime sexuel isolé. Il s'agit d'un acte de vengeance armé dans le cadre de la politique des castes et d'un règlement de comptes personnel.

Cela nous ramène au patriarcat draconien et à la misogynie profondément enracinée de l'Inde, où il est permis d'abuser des femmes et de les torturer et où les femmes ont honte d'être violées.

Compte tenu de ce défaut sociétal, il est peu probable que le nombre de viols diminue ou cesse complètement.

C'est également la raison pour laquelle des jugements historiques, comme dans l'affaire Nirbhaya, n'ont pas permis d'amorcer un changement notable. Cela montre l'absence de peur de la loi, car ni les peines de prison à vie ni la peine de mort n'effraient les délinquants.

Les leçons du passé n'ayant jamais été prises au sérieux, aucune contre-culture remettant en cause le patriarcat, le conditionnement social masculin à tous les niveaux et la sensibilisation à l'égard d'un genre, une société juste et inclusive ne pourrait être établie.

En outre, il y a des retards dans les rapports de police et l'enregistrement des plaintes, ce qui empêche une mise en œuvre plus rapide des lois existantes contre les délits sexuels.

La route est longue vers une contre-culture qui pourrait enfin vaincre le patriarcat, la masculinité toxique et la misogynie en Inde.

Alors que les manifestations de Kolkata atteignent leur apogée, il est grand temps de tirer les leçons du passé pour résoudre le problème endémique de la criminalité sexuelle à tous les niveaux de la société, et d'encourager un environnement sûr et respectueux de l'égalité entre les sexes.

Sinon, les changements radicaux apportés au système de justice pénale ou à la législation risquent de n'avoir qu'un effet temporaire.

Le chemin est long vers une contre-culture qui pourrait enfin vaincre le patriarcat, la masculinité toxique et la misogynie en Inde.

Il faut espérer que l'Inde amnésique se réveillera !

L'auteure, Nilosree Biswas, est une auteure et cinéaste qui écrit sur l'histoire, la culture, la gastronomie et le cinéma de l'Asie du Sud, de l'Asie et de sa diaspora.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp