Le Maroc a organisé plus de 100 manifestations vendredi pour condamner les attaques israéliennes contre la bande de Gaza et apporter son soutien aux Palestiniens.

La Fondation pour le soutien aux questions de l'Oumma, un groupe de la société civile marocaine, a déclaré que 106 manifestations avaient eu lieu dans 50 villes.

Les manifestants ont scandé des slogans en faveur de la résistance palestinienne et contre la violence d'Israël à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la Palestine, ainsi que contre le soutien des États-Unis et de l'Occident à Israël et le « silence » du monde arabe.

Ils ont également dénoncé les attaques israéliennes contre les civils au Liban, au Yémen, en Syrie et en Irak.

Des manifestations quotidiennes ont lieu dans plusieurs villes, dont la capitale Rabat, pour réclamer la fin des attaques israéliennes, la levée du blocus et l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, les attaques israéliennes ont tué au moins 41 272 Palestiniens à Gaza, dont 16 795 enfants et 11 378 femmes, et fait 95 551 blessés.

Des milliers de personnes restent sous les décombres alors que les hôpitaux et les écoles sont pris pour cible, détruisant ainsi les infrastructures civiles.

En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, 716 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes et les colons depuis le 7 octobre.

