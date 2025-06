Par Emmanuel Onyango

Pour certaines coureuses kenyanes, franchir la ligne d'arrivée et gagner des prix et des primes de performance lors de compétitions internationales marque le début de leurs problèmes domestiques.

Les grands triomphes devant les téléspectateurs du monde entier voilent les violences physiques et émotionnelles qui les attendent à la maison de la part de leurs partenaires intimes.

Il s'agit d'un problème de longue date dans le sport, qui a mijoté dans la clandestinité dans la nation d'Afrique de l'Est, mais le flot croissant d'histoires - y compris des décès - l'a maintenant révélé au grand jour.

"C'est un grand problème qui doit être traité à l'échelle nationale. C'est très compliqué et très difficile à traiter", explique à TRT Afrika Barnaba Korir, chef adjoint de l'équipe kényane aux Jeux olympiques de Paris.

La violence domestique est particulièrement répandue au Kenya. Selon une enquête nationale, au moins 30 % des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles dans le pays, les femmes mariées étant les plus vulnérables.

Certains de ces abus prennent également la forme d'un comportement subtil de contrôle et d'obligation de faire des choses que l'on ne veut pas, ajoute le rapport.

"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît pour le public (sportif). C'est un grand problème dans notre discipline et une approche urgente est nécessaire pour le résoudre", explique à TRT Afrika Carolina Kwambai, entraîneuse d'athlétisme, qui s'appuie sur ses années d'expérience en tant que témoin des carrières de jeunes athlètes féminines interrompues à cause des abus et des interférences de leurs partenaires.

Le meurtre de Cheptegei

Le meurtre, ce mois-ci, de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, qui vivait au Kenya, est le dernier cas frappant de la façon dont les affaires en dehors de la piste ont eu des conséquences majeures sur la carrière des athlètes féminines.

Des voisins de sa maison dans le comté de Trans Nzoia ont raconté comment Rebecca Cheptegei, 33 ans, est sortie en courant de son domicile en feu après avoir été aspergée d'essence et incendiée par son ancien partenaire, sous les yeux de ses deux filles.

L'agression serait liée à une altercation au sujet d'un terrain. Elle est décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Son compagnon, accusé de l'avoir incendiée, est également décédé des suites des brûlures qu'il avait subies lors de l'incident.

Elle venait de reprendre l'entraînement dans l'ouest du Kenya après avoir participé aux derniers Jeux olympiques de Paris, où elle avait terminé 44e dans le marathon féminin.

Il s'agit de la troisième athlète féminine tuée au Kenya depuis 2021 dans des incidents liés à la violence de genre.

"Cela faisait partie d'un schéma. En tant que pays, nous avons normalisé la violence domestique et, dans de nombreuses cultures, on pense que c'est un signe d'amour que de battre sa femme", explique Immaculate Shamala, militante des droits de la femme, à TRT Afrika.

En avril 2022, le corps en décomposition de l'athlète bahreïnienne d'origine kenyane Damaris Mutua a été retrouvé dans une maison de location à Iten, ville réputée pour être un centre d'entraînement pour les coureurs de fond.

L'autopsie a révélé qu'elle avait été étranglée. Les autorités ont identifié son petit ami éthiopien comme le principal suspect.

L'année précédente, l'athlète Agnes Tirop a été poignardée à mort à son domicile. Son mari est accusé de meurtre, ce qu'il nie.

Célèbre et riche dans le monde entier

Le succès sur les pistes attire la célébrité et la fortune, et pousse les athlètes féminines à défier les rôles traditionnels dans la culture kenyane. Mais elles deviennent également vulnérables à l'exploitation financière et aux abus de leurs compagnons.

"Lorsqu'une athlète des zones rurales brille, elle rencontre une personne qui lui propose de l'aider à s'entraîner ou à prendre son rythme de croisière et, avec le temps, cet homme devient son mari ou son entraîneur", explique Boniface Tiren, entraîneur d'athlétisme, à TRT Afrika.

"À partir de là, il commence à l'isoler de ses amis et de sa famille et, finalement, l'athlète féminine vit sous une sorte de contrainte. Tous ses revenus commencent à être contrôlés par son mari", ajoute-t-il.

Lorsque l'athlète tente d'exercer un plus grand contrôle sur sa carrière et ses finances, les violences physiques commencent ou s'intensifient, dit-il.

L'organisation Athletics Kenya indique qu'il s'est rendu dans des villages et des camps d'entraînement pour sensibiliser les jeunes femmes à la violence domestique et à l'éducation financière.

De nombreux changements ont été enregistrés, mais le cycle inquiétant de la violence se poursuit.

"C'est un problème très difficile à traiter en raison de sa nature domestique. Nous pouvons séparer le couple (dans des refuges), mais immédiatement après, ils se réconcilient et disent qu'ils ne veulent pas d'ingérence extérieure dans leurs affaires", explique Korir, qui est également le coordinateur du développement de la jeunesse d'Athletics Kenya.

Victimes de féminicide

En janvier, des manifestants ont éclatées dans les principales villes du pays pour protester contre les féminicides, suite à une série de meurtres sauvages de plus d'une douzaine de femmes en l'espace de quelques semaines. Les militants ont déclaré que de nombreux cas n'étaient pas signalés en raison d'une culture qui encourage les violences domestiques.

Les autorités sont souvent accusées de ne pas agir de manière décisive sur les rapports d'abus jusqu'à ce que la violence soit effectivement commise.

La motivation pour rester complaisant face aux abus est encore plus grande pour les femmes sportives qui veulent éviter les projecteurs pour protéger leur carrière et leur vie privée.

"C'est l'embarras qui pousse la plupart d'entre elles à ne pas parler des abus", observe Shamala.

Les militants affirment que les agents sportifs et les fédérations sportives kenyanes ont une plus grande responsabilité envers les athlètes féminines que la simple sensibilisation aux abus domestiques. Ils souhaitent que les efforts d'éducation incluent des solutions de rechange permettant aux femmes sportives de protéger leurs droits économiques contre les partenaires violents.

"Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi leur carrière dans l'athlétisme, mais leurs hommes ont accaparé toutes les richesses. Les femmes sportives devraient être informées sur les questions relatives aux contrats et aux avenants, et on devrait leur dire qu'il n'y a pas de mal à investir en leur nom propre sans inclure leur partenaire", ajoute Shamalla.

