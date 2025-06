Les personnes vivant à proximité d'un centre de recherche sur les chimpanzés en Guinée ont attaqué l'installation vendredi après qu'une femme a déclaré qu'un des animaux avait tué son enfant, ont déclaré les responsables du centre.

Une foule en colère a saccagé le bâtiment, détruisant et incendiant des équipements, notamment des drones, des ordinateurs et plus de 200 documents, selon eux.

Des témoins oculaires ont indiqué que la foule réagissait à l'annonce de la découverte du corps mutilé d'un nourrisson à 3 km de la réserve naturelle des monts Nimba, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La mère de l'enfant, Seny Zogba, a déclaré à Reuters qu'elle travaillait dans un champ de manioc lorsqu'un chimpanzé s'est approché par derrière, l'a mordue et a entraîné son bébé dans la forêt.

Pénurie de nourriture

Alidjiou Sylla, écologiste local, a précisé que la diminution de la nourriture dans la réserve poussait les animaux à quitter plus fréquemment la zone protégée, augmentant ainsi la probabilité d'attaques.

Le centre de recherche a signalé avoir enregistré six attaques de chimpanzés sur des humains dans la réserve depuis le début de l'année.

Les forêts de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, abritent la plus grande population de chimpanzés de l'Ouest, gravement menacés d'extinction. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, leur nombre a diminué de 80 % entre 1990 et 2014.

Il n'en reste que sept dans la forêt de Bossou, en Guinée, qui fait partie de la réserve naturelle des monts Nimba, à proximité des communautés d'agriculteurs de la région de Nzérékoré.

Traditionnellement respectés

Les chimpanzés sont respectés en Guinée et reçoivent traditionnellement des cadeaux sous forme de nourriture, ce qui incite certains d'entre eux à s'aventurer hors de la zone protégée et à pénétrer dans les établissements humains, où ils peuvent parfois attaquer.

Les monts Nimba abritent également l'une des plus grandes réserves de minerai de fer de Guinée, ce qui a suscité l'inquiétude des écologistes quant à l'impact de l'exploitation minière sur les chimpanzés.

