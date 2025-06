Nicolas Jackson a inscrit deux buts pour permettre à Chelsea de remporter sa deuxième victoire consécutive à l'extérieur, en s'imposant 3-0 chez son rival londonien West Ham United, samedi, ce qui laisse penser que le nouvel entraîneur Enzo Maresca parvient à faire fonctionner son éffectif assez bien fourni.

Jackson a profité d'une mauvaise défense pour trouver le chemin des filets dès la quatrième minute : il s'est élancé sur l'aile, a pénétré dans l'axe sans opposition et a frappé sous Alphonse Areola.

Quatorze minutes plus tard, l'attaquant sénégalais a trouvé un espace entre les défenseurs de West Ham pour recevoir une passe de Moises Caicedo et doubler l'avance de Chelsea.

Le but de Palmer

West Ham encaissera un troisième but, un peu plus d'une minute après le début de la seconde mi-temps, lorsque Jackson servait Cole Palmer dans l'axe et que l'attaquant anglais marquait à l'entrée de la surface.

Chelsea, qui s'est imposé 1-0 à Bournemouth samedi dernier, s'est hissé à la deuxième place du classement de la Premier League avant les résultats des autres matchs du week-end. West Ham, sous la houlette de son nouvel entraîneur Julen Lopetegui, pointe à la14e place.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp