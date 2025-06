La directrice générale du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Catherine Russell, a fait part de son inquiétude face au nombre d'enfants tués lors des récentes attaques au Liban.

"Horrifiée par les informations faisant état d'au moins 5 enfants tués et de plusieurs blessés lors d'attaques cette semaine au Liban", a écrit Catherine Russell sur son compte officiel X.

Elle a indiqué qu'au moins 25 enfants auraient été tués et plus de 200 autres blessés au cours des 11 derniers mois.

L'escalade met davantage d'enfants en danger de mort, de blessures et de peur. L’escalade des hostilités menace les enfants au Liban et au-delà. Cela doit cesser, immédiatement", a alerté Russell.

Le bilan des victimes d'une frappe aérienne israélienne menée vendredi par Israël contre la banlieue sud de Beyrouth s'est élevé à 37 tués, selon le ministère libanais de la Santé.

Cette frappe intervient après une attaque où des appareils portatifs et des bipeurs utilisés par le groupe libanais Hezbollah avaient explosé, dans les journées du mardi et du mercredi au Liban, faisant au moins 37 tués, dont des enfants, et plus de 3 000 blessés.

Israël et le Hezbollah sont engagés dans une guerre transfrontalière depuis le début de l’offensive meurtrière de l’État hébreu contre Gaza, dans un conflit qui a fait au moins 41 391 tués (selon le bilan le plus récent), la plupart de ces victimes étant principalement des femmes et des enfants.

L’offensive d’Israël est menée à la suite de l’attaque transfrontalière effectuée par le groupe palestinien Hamas à la date du 7 octobre 2023.