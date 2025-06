Par Fuat Sefkatli

La région du Sahel, en Afrique, est récemment devenue le point de convergence de tensions géopolitiques croissantes, caractérisées par des activités terroristes de plus en plus nombreuses et une concurrence stratégique entre les acteurs mondiaux.

À la suite des coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les opérations militaires occidentales de longue date, notamment celles de la France et des États-Unis, ont cessé, ce qui a permis à la Russie de prendre pied.

La mission de formation de l'Union européenne au Mali (EUTM), lancée en 2013, a achevé son mandat de 11 ans en mai.

Composée de 22 États membres de l'UE et de quatre nations non membres de l'UE, la mission a joué un rôle essentiel dans le renforcement des capacités militaires des forces armées maliennes et dans la formation de leurs unités.

L'EUTM a opéré en coordination avec l'opération française Barkhane. Les approches militaires occidentales, en particulier celles menées par la France et les États-Unis, n'ont pas réussi à s'imposer dans les dynamiques locales de la région.

Les bouleversements politiques et militaires qui ont suivi les coups d'État ont catalysé non seulement un sentiment anti-occidental, mais aussi une opposition sociopolitique et culturelle plus large à l'influence occidentale.

L'alliance entre les forces politiques et militaires des trois États de la région a été un élément clé qui a facilité le retrait des acteurs occidentaux traditionnels de la région.

Cette alliance a d'abord pris la forme d'un pacte de sécurité entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, puis s'est consolidée pour devenir la Confédération des États du Sahel.

Les alliés occidentaux traditionnels étant mis à l'écart, ils ont déplacé leurs opérations militaires vers les États voisins, notamment le Tchad et d'autres États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le paysage sécuritaire qui se dessine après 12 ans a suscité une réflexion importante au sein de l'UE.

En raison de son héritage colonial, la France a toujours joué un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et les interventions humanitaires en Afrique.

Cependant, elle a été contrainte de se retirer de la région dans un tourbillon de violations des droits de l'homme et d'accusations d'ingérence dans les affaires de nations souveraines.

Alors que les débats se poursuivent sur la question de savoir quel État ou quelle coalition pourrait combler le vide et s'engager dans la dynamique complexe et volatile du Sahel, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a récemment accueilli le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno en Hongrie.

À l'issue de leurs discussions, M. Orban a annoncé son intention de déployer environ 200 soldats au Tchad.

En raison de son importance géopolitique, le Tchad est devenu un acteur essentiel de la stratégie de l'UE visant à lutter contre les flux migratoires illégaux, suite à la détérioration des conditions de sécurité, aux crises politiques et aux raisons économiques au Sahel.

En ce sens, M. Orban a également souligné le rôle du Tchad dans la lutte contre l'immigration clandestine. Plus important encore, dans une région marquée par l'instabilité et la fragilité, le Tchad est le seul allié occidental potentiel, ce qui le place dans un contexte géopolitique plus large.

Les déclarations d'Orban et les plans de déploiement militaire suggèrent que la Hongrie pourrait devenir l'acteur clé de l'UE pour combler le vide géopolitique laissé par la France au Sahel.

Politique européenne et internationale

La Hongrie, souvent en désaccord avec de nombreux États membres de l'UE sur des questions politiques, économiques et militaires, a élevé le discours sur l'autonomie stratégique et la prise de décision indépendante dans la politique européenne, en particulier depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Mettant l'accent sur la neutralité dans les crises mondiales, la Hongrie prône le maintien d'une coopération stratégique avec la Russie par la voie diplomatique et cherche à assurer une transition en douceur dans les relations d'après-guerre.

Notamment, le premier ministre Orban reste le seul dirigeant européen à s'être rendu à Moscou depuis le début de la guerre. L'accession de la Hongrie à la présidence du Conseil de l'Union européenne est un autre événement critique qui place la Hongrie à un moment charnière de la politique mondiale.

Ce rôle offre à Budapest une occasion sans précédent de mettre ses priorités en matière de politique étrangère au premier plan des discussions de l'UE. Tout au long de sa présidence, la Hongrie a la possibilité de façonner l'ordre du jour de l'UE pour l'aligner sur ses propres stratégies géopolitiques.

En outre, cette période pourrait lui permettre d'adopter un rôle plus proactif et plus visionnaire.

Alors que la présence militaire de l'UE en Afrique s'affaiblit, la décision d'Orban de déployer des troupes au Tchad démontre l'ambition de la Hongrie de renforcer sa position au sein de l'UE et de se positionner en tant qu'acteur stratégique, en contribuant de manière significative à la politique de sécurité et de défense commune de l'UE.

Intérêts stratégiques au Sahel

La décision de la Hongrie de déployer des soldats dans la capitale tchadienne, N'Djamena, reflète plusieurs motivations stratégiques clés.

La première est la possibilité de combler le vide laissé par l'influence déclinante de la France en Afrique, en positionnant la Hongrie comme un acteur important dans le cadre géopolitique de l'UE.

Le Sahel, qui constitue une voie de transit essentielle pour les migrations irrégulières de l'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée et l'Union européenne, reste un point critique pour la gestion de la sécurité des frontières européennes.

Ne pas s'occuper de cette région pourrait entraîner de futures crises sécuritaires et migratoires. Un autre facteur essentiel est l'intérêt croissant de la Hongrie pour l'accès aux abondantes ressources naturelles de la région, notamment le pétrole, l'or et l'uranium.

Avec son économie en expansion et son influence croissante au sein de l'UE, la Hongrie considère qu'il est crucial de diversifier ses opportunités économiques.

Faciliter l'entrée des entreprises hongroises sur les marchés africains est un facteur déterminant de ce mouvement militaire. En outre, la Hongrie cherche à équilibrer ses relations entre l'Est et l'Ouest.

En établissant une présence en Afrique, la Hongrie peut s'engager plus profondément avec la Russie et la Chine, qui étendent toutes deux leur influence dans la région - la Russie par l'intermédiaire du groupe Wagner et du nouveau « Corps africain », et la Chine par le biais d'engagements économiques.

Toutefois, cette décision s'accompagne de défis importants.

Contrairement aux précédentes missions de maintien de la paix menées sous l'égide des Nations unies et de l'Union européenne, le déploiement de la Hongrie au Tchad est sa première opération indépendante, ce qui soulève des préoccupations en matière de logistique, de coordination et de communication dans une région où les langues officielles sont l'arabe et le français.

En outre, l'instabilité au Tchad et dans l'ensemble du Sahel pourrait créer des divisions internes au sein de l'armée hongroise et compliquer les efforts de recrutement.

Malgré ces préoccupations, l'UE a salué l'initiative de la Hongrie, les fonctionnaires de l'UE déclarant qu'il est essentiel que davantage de partenaires internationaux s'engagent au Tchad.

L'engagement militaire de la Hongrie au Sahel, compte tenu notamment de l'influence croissante de la Russie, est considéré comme une décision stratégique rationnelle et opportune.

L'engagement stratégique de la Hongrie au Tchad témoigne de ses ambitions plus larges de jouer un rôle plus important au sein de l'UE et sur la scène mondiale.

En cherchant à équilibrer les relations entre l'Est et l'Ouest, à accéder aux ressources naturelles et à relever les défis de l'immigration, la Hongrie se positionne comme un acteur clé dans l'élaboration des politiques de sécurité de l'Europe.

Toutefois, les défis logistiques et l'instabilité régionale peuvent constituer des obstacles de taille. La façon dont la Hongrie surmonte ces obstacles déterminera son succès à long terme au Sahel et dans le cadre de la géopolitique européenne.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp