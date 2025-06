Les forces israéliennes ont perquisitionné les bureaux du réseau d'information par satellite Al Jazeera en Cisjordanie occupée tôt dimanche, ordonnant au bureau de fermer, dans le cadre d'une campagne de plus en plus vaste menée par Israël contre la chaîne qatarie, qui couvre la guerre brutale menée par Israël dans Gaza.

Al Jazeera a diffusé des images de troupes israéliennes en direct sur sa chaîne en langue arabe, ordonnant la fermeture du bureau pendant 45 jours.

C'est la première fois qu'Israël ferme un organe de presse étranger opérant dans le pays.

Al Jazeera a toutefois poursuivi ses activités en Cisjordanie occupée et à Gaza. Al Jazeera a dénoncé cette mesure tout en continuant à émettre en direct d'Amman, en Jordanie voisine.

Des soldats israéliens armés sont entrés dans le bureau et ont annoncé à un journaliste, en direct, qu'il serait fermé pendant 45 jours et que le personnel devait partir immédiatement. La chaîne a ensuite diffusé ce qui semblait être des troupes israéliennes arrachant une bannière sur un balcon utilisé par le bureau d'Al Jazeera.

Al Jazeera a déclaré que cette bannière portait l'image de Shireen Abu Akleh, une journaliste américano-palestinienne abattue par les forces israéliennes en mai 2022.

Décision militaire arbitraire

"Un soldat israélien a déclaré au chef du bureau local d'Al Jazeera, Walid al-Omari, dans la vidéo en direct : 'Il y a une décision de justice pour la fermeture d'Al Jazeera pendant 45 jours. Je vous demande de prendre toutes les caméras et de quitter le bureau à cet instant."

Walid al-Omari a ensuite indiqué que les troupes israéliennes avaient commencé à confisquer des documents et du matériel dans le bureau, alors que des gaz lacrymogènes et des coups de feu étaient vus et entendus dans la zone.

Le Syndicat des journalistes palestiniens a dénoncé le raid et l'ordre israéliens.

"Cette décision militaire arbitraire est une nouvelle agression contre le travail journalistique et les médias", a déclaré le syndicat.

La chaîne a rendu compte de la guerre israélienne contre Gaza sans interruption depuis le 7 octobre et a maintenu une couverture 24 heures sur 24 malgré l'offensive terrestre israélienne qui a tué et blessé des membres de son personnel.

Tout en présentant des reportages sur le terrain concernant les victimes de la guerre, la branche arabe d'Al Jazeera publie souvent des déclarations vidéo in extenso du Hamas et d'autres groupes régionaux.

Cela a conduit des responsables israéliens, jusqu'au Premier ministre Benjamin Netanyahu, à affirmer que la chaîne avait "porté atteinte à la sécurité d'Israël et incité à la violence contre les soldats".

Ces affirmations ont été démenties avec véhémence par Al Jazeera, dont le principal bailleur de fonds, le Qatar, a joué un rôle clé dans les négociations entre Israël et le Hamas en vue de parvenir à un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre.

L'ordre de fermeture d'Al Jazeera en Israël a été renouvelé à plusieurs reprises depuis lors, mais il n'avait pas encore ordonné la fermeture des bureaux de Ramallah.

La fermeture du bureau d'Al Jazeera à Ramallah intervient également alors que les tensions continuent de croître en raison d'une possible extension de la guerre au Liban, où des appareils électroniques ont explosé la semaine dernière dans le cadre d'une probable campagne de sabotage menée par Israël contre le Hezbollah libanais.

