Le chef des réfugiés de l'ONU s'est interrogé sur l'avenir du peuple soudanais alors que la guerre civile fait rage, poussant ses habitants toujours plus loin, y compris vers l'Ouganda et les frontières maritimes de l'Europe.

Depuis le début de la guerre en avril 2023, "bien plus de 10 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer", dont deux millions ont fui le Soudan, a déclaré Filippo Grandi dans un entretien accordé à l'agence de presse AFP dimanche, à la veille de la semaine annuelle de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.

"Quel est l'avenir d'un pays comme le Soudan, dévasté par la guerre"? a demandé Grandi.

Le rôle de Grandi à la tête du HCR et de ses 20 000 employés est l'un des plus importants des Nations unies en raison du nombre croissant de réfugiés dans le monde, et l'agence a reçu le prix Nobel de la paix à deux reprises.

Grandi a affirmé qu'il était "inquiétant" que "les gens commencent à s'éloigner de leur voisinage immédiat", décrivant une forte augmentation du nombre de Soudanais - environ 40 000 - arrivant en Ouganda, pays non frontalier.

Des chemins risqués

"Nous avons vu au moins 100 000 Soudanais arriver en Libye", ajoute Grandi.

"Nous savons que, compte tenu de la présence active de réseaux de trafiquants et de la proximité de l'Europe, nombre d'entre eux pourraient tenter, ou tentent déjà, de prendre des bateaux à destination de l'Italie et d'autres pays européens", a précisé Grandi.

"Nous avons mis en garde les Européens", a-t-il ajouté, insistant sur le fait que l'aide humanitaire au Soudan était insuffisante et que les Soudanais continueraient à partir et atteindraient d'autres pays.

"Cette crise commence vraiment à avoir un impact sur l'ensemble de la région, et ce de manière très, très risquée".

Le Tchad, le Sud-Soudan, l'Éthiopie et la République centrafricaine accueillent des dizaines de milliers de réfugiés, tandis que l'Égypte, où vivaient déjà de nombreux migrants soudanais, en accueille des millions.

La guerre civile au Soudan oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires du RSF du général Mohamed Hamdane Daglo, et a fait des dizaines de milliers de morts et plongé 26 millions de personnes dans une grave insécurité alimentaire.

La crise la plus grave

La famine a été déclarée dans le camp de Zamzam, au Darfour, près de la ville d'El-Fasher, où les forces de sécurité ont lancé ce week-end une offensive de grande envergure après des mois de siège.

"Nous disposons d'informations très fragmentaires sur la situation à l'intérieur du camp", a précisé Grandi.

"C'est atroce"

Mais même avant la guerre meurtrière de Gaza, la guerre au Soudan avait été "marginalisée" malgré son impact massif, a-t-il déclaré, condamnant le "déficit d'intérêt pour les crises en Afrique", comme celles de la République démocratique du Congo et du Sahel, comme étant "effrayant et choquant".

Grandi s'est interrogé sur les perspectives d'avenir du Soudan, même si la paix était rétablie, en avertissant que la classe moyenne soudanaise, qui avait "maintenu la cohésion du pays", avait été complètement détruite.

"Ils savent que c'est fini. Ils ont perdu leur emploi, leurs maisons ont été détruites", a-t-il déclaré. "Souvent, des membres de leur famille ont été tués. C'est atroce".

"Nous savons toutefois qu'il existe certains schémas, à savoir que les milices, parfois liées à l'une des parties belligérantes ou à la RSF elle-même, prennent pour cible les civils ou exercent une pression sur eux".

Selon les experts de l'ONU, les forces de sécurité, avec le soutien des milices arabes, ont tué entre 10 000 et 15 000 personnes dans la seule ville d'El-Geneina, à l'ouest du Darfour.

"Cette crise extrêmement grave - une crise des droits de l'homme, une crise des besoins humanitaires - passe largement inaperçue au sein de la communauté internationale", a déclaré Grandi.

"Chaque nouvelle crise chasse l'autre, de l'Ukraine à Gaza".

