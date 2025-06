Les deux anciens partis au pouvoir des ex-présidents sénégalais Macky Sall et Abdoulaye Wade ont formé une coalition en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre, qui pourraient constituer un défi de taille pour le président récemment élu Bassirou Diomaye Faye.

L'Alliance pour la République (APR) de Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais (PDS) de Abdoulaye Wade, qui ont annoncé leur alliance inattendue dimanche, disposaient de 106 sièges sur 165 dans l'assemblée nationale sortante.

Depuis son élection, Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont lancé des audits financiers de l'ancienne administration, imposé des interdictions de voyager à certains anciens fonctionnaires et nommé la plupart des responsables de leur parti à des postes clés, ce qui a conduit à des divergences avec certains anciens alliés.

La démarche de l'APR et du PDS pourrait perturber les efforts de Faye pour que son parti Pastef obtienne la majorité et entraver les réformes qu'il a promises. Cela pourrait à son tour déstabiliser davantage le paysage politique sénégalais et provoquer des troubles.

Dissolution du Parlement

Faye, qui est arrivé au pouvoir en avril après une victoire électorale écrasante, a dissous l'Assemblée le 12 septembre.

Il a déclaré qu'il était difficile de travailler avec l'assemblée après que l'opposition a refusé d'adopter des projets de loi émanant de l'exécutif. L'APR et le PDS, qui a soutenu Faye lors de l'élection présidentielle contre le candidat de l'APR, ont déclaré dans un communiqué que leur coalition serait ouverte à des alliés et à d'autres partis politiques afin d'assurer une large victoire lors du vote législatif. L'APR a ajouté dans un communiqué séparé que l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle, rejoindrait également la coalition. Le parti Pastef a participé aux élections législatives de 2022 sous la bannière de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, qui a remporté 56 sièges. Il se présentera sous sa propre bannière lors du prochain scrutin.