Par Amir Zia

La Chine est en marche en Afrique. Au début du mois, Pékin a organisé son plus grand événement diplomatique de ces dernières années avec la conclusion du neuvième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

À l'occasion de ce méga-événement, la Chine et ses partenaires africains ont fait passer le message d'un « avenir commun » et d'une « modernisation inclusive ».

Les dirigeants de plus de 50 pays africains, ou leurs représentants, ont participé au sommet, au cours duquel Pékin s'est engagé à financer des projets de développement en Afrique à hauteur de 50,7 milliards de dollars.

L'ampleur et le message de l'événement se sont avérés beaucoup plus importants et bruyants que lors des précédents sommets du FOCAC, ce qui a fait sourciller le bloc occidental dirigé par les États-Unis, qui rivalise avec la Chine pour l'influence sur le continent africain.

Toutefois, les Chinois semblent avoir l'avantage du premier venu dans le jeu de l'établissement de relations et de l'expansion du commerce et des investissements avec les pays africains, par rapport à toutes les autres nations concurrentes.

Cela se reflète dans les chiffres du commerce, de l'investissement et de la dette, dans lesquels la Chine dépasse les États-Unis, première économie mondiale.

Par exemple, la Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique au cours des 15 dernières années. En 2023, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 282 milliards de dollars.

Les principales exportations de la Chine vers l'Afrique sont les véhicules à énergie nouvelle, les batteries au lithium et les produits photovoltaïques. Les importations chinoises comprennent les minéraux, les légumes, les fruits et les fleurs.

Par ailleurs, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique s'élèvent à environ 68 milliards de dollars en 2023. Les exportations américaines vers les pays africains comprennent les avions, les produits pétroliers, les véhicules à moteur et le gaz naturel, tandis que les importations comprennent le pétrole brut, les métaux précieux, les pierres précieuses, l'argenterie et les vêtements.

Suivre l'argent

La Chine est également le premier bailleur de fonds de l'Afrique.

Selon une étude de l'université de Boston, la Chine a prêté un peu plus de 182 milliards de dollars aux pays africains entre 2000 et 2023, ce qui souligne le fait que depuis la création du FOCAC, les liens économiques de Pékin avec l'Afrique se sont considérablement renforcés.

Toutefois, à la suite de l'apparition de la pandémie de Covid en 2019, le flux d'argent chinois vers l'Afrique a fortement chuté par rapport aux premières années du projet d'infrastructure mondial chinois, l'initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) lancée en 2013.

Au cours des premières années de l'ICR, les prêts chinois à l'Afrique étaient constamment supérieurs à 10 milliards de dollars par an.

Mais après le resserrement des prêts de ces deux dernières années, en 2023, les prêts chinois à l'Afrique ont de nouveau augmenté pour atteindre 4,61 milliards de dollars.

Pour sa part, Washington a financé 15 subventions pour la préparation de projets par l'intermédiaire de son agence pour le commerce et le développement. Ces subventions avaient pour but d'aider à mobiliser environ 3,4 milliards de dollars pour des projets de financement d'infrastructures en Afrique, soulignant que les Américains sont également à la traîne dans ce domaine par rapport à la Chine.

L'administration Biden a également accueilli le sommet des dirigeants américano-africains en décembre 2022, la deuxième conférence de ce type après huit ans d'absence. Les dirigeants de 49 pays africains ont participé à cette conférence tant attendue.

Toutefois, la Chine possède un avantage diplomatique sur le bloc occidental dirigé par les États-Unis en Afrique pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que Pékin a toujours soutenu les mouvements de libération africains qui luttent contre les régimes coloniaux depuis la révolution communiste chinoise de 1949.

Depuis la fin des années 1990, la Chine n'a cessé d'accroître ses activités commerciales et d'investissement en Afrique, ce qui a abouti au premier sommet du FOCAC en 2000. Avec le lancement de l'ICR en 2013, ces activités ont connu un nouvel élan malgré les allégations occidentales selon lesquelles Pékin utilise le piège de la dette pour acquérir des actifs des pays emprunteurs.

La Chine est à l'aise dans l'établissement de relations avec les pays démocratiques, tout comme avec ceux qui sont sous un régime autocratique ou semi-autocratique. Pékin n'a aucun problème à conclure des accords avec des pays considérés comme proches des États-Unis, tout comme elle n'a aucun problème à s'associer avec ceux qui entretiennent des liens étroits avec Moscou.

Les Chinois ne demandent jamais à leurs partenaires en matière de commerce et d'investissement de se ranger du côté de Pékin dans un conflit au sein d'une instance internationale, y compris les Nations unies. Il est donc plus facile pour les pays en développement de traiter avec la Chine.

Au contraire, le bloc dirigé par les États-Unis reste déterminé à exporter sa démocratie de style occidental, son modèle de gouvernance et son concept des droits de l'homme dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement.

Lors du deuxième sommet des dirigeants américano-africains, par exemple, le renforcement de l'engagement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme a été l'un des principaux thèmes de la réunion.

Pour les libéraux, cet engagement des États-Unis en faveur de la démocratie et des droits de l'homme reste des valeurs qui doivent être célébrées et chéries.

Cependant, ceux qui se trouvent de l'autre côté du fossé y voient une ingérence inconsidérée de l'Occident dans les affaires d'autres nations, sans tenir compte des conditions objectives, y compris le mode de production et le niveau de développement socio-économique des pays en voie de développement.

Ces critiques soulignent également les dichotomies et les contradictions de la politique étrangère américaine, qui ignore commodément ces valeurs lorsqu'elle traite avec certaines monarchies des pays riches en pétrole ou avec ceux où Washington a des intérêts stratégiques.

Les détracteurs de l'approche occidentale consistant à militariser les questions de démocratie et de droits de l'homme affirment que dans les sociétés tribales ou semi-tribales et féodales ou semi-féodales, la démocratie et la gouvernance de style occidental créent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions.

En effet, les guerres civiles et les conflits prolongés, passés et présents, dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique témoignent de cette approche occidentale erronée.

L'approche orientale

Ces derniers mois, de nombreux pays africains qui refusent de condamner Moscou pour la guerre avec l'Ukraine ont ouvertement critiqué le rôle de Washington dans cette conflagration.

L'approche de la Chine vis-à-vis des pays en développement est à l'opposé de celle de Washington et de ses alliés, car l'établissement de relations avec Pékin ne s'accompagne d'aucun bagage idéologique ou politique.

Pékin, pour sa part, a également tenté de maintenir un discours positif lors de la dernière édition du FOCAC, en se concentrant sur la modernisation inclusive, la croissance future, l'énergie verte, l'industrialisation, les progrès agricoles, la sécurité et l'ICR, qui vise à relier plusieurs continents à la Chine par le biais d'infrastructures physiques.

Dans son discours d'ouverture du sommet, le président Xi Jinping a fait une remarque superficielle sur l'approche occidentale de la modernisation, déclarant qu'elle avait infligé d'immenses souffrances aux pays en développement.

Tout en appelant à corriger les « injustices historiques » commises à l'encontre de l'Afrique, le reste de son discours était largement axé sur les objectifs de développement partagés et sur le lancement d'une « vague de modernisation dans les pays du Sud ».

Cela met en évidence la politique de patience stratégique et de retenue de Pékin, qui permet à la Chine de se concentrer sur l'expansion de son empreinte économique mondiale en évitant les conflits, même à la suite de provocations.

Cette approche facilite la vie des dirigeants africains, ainsi que de nombreux autres en Asie et en Amérique latine, qui souhaitent entretenir de bonnes relations avec Pékin et Washington.

La rivalité de pouvoir de l'époque de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'ex-Union soviétique se livraient des guerres par procuration dans le monde entier, y compris en Afrique, ne convient à aucun des pays en développement.

La Chine s'appuie également sur sa stratégie de transfert de technologies modernes vers les pays en développement, qui a été l'un des thèmes du sommet du FOCAC.

Il n'est pas étonnant que de nombreux pays en développement considèrent la Chine comme un modèle de développement alternatif, synonyme de stabilité et de continuité.

Cela contraste avec le bloc occidental dirigé par les États-Unis, où la démocratie bruyante et chaotique, associée à son bagage idéologique, entrave même la prise de décisions opportunes.

Néanmoins, la meilleure façon d'avancer pour les pays africains, ainsi que pour de nombreux pays d'Asie et d'Amérique latine, est d'équilibrer leurs relations avec les États-Unis et la Chine.

Ces deux superpuissances peuvent jouer un rôle vital en aidant les pays en développement à sortir leurs populations du piège de la pauvreté et à accélérer leurs efforts de développement, d'industrialisation et de modernisation.

Le mantra « avec nous ou avec eux » est préjudiciable à la paix et au progrès.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp