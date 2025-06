Par Mazhun Idris

Le métier de Balarabe uba Abdullahi, photographe professionnel spécialiste du portrait, ne consiste pas seulement à capturer des visages. Il saisit également les émotions - vives, brutes, insensibles, souriantes, sereines, mélancoliques - et raconte des histoires par le biais de la lumière et de l'ombre.

Balarabe, alias Balancy, s'est forgé une réputation dans son pays natal, le Nigeria, et dans certains pays voisins grâce à son travail en studio, mais rien ne lui procure un plus grand sentiment d'accomplissement que la chronique des visages changeants de la nature et de sa relation avec un monde en pleine mutation.

"Beaucoup de mes clients sont surpris lorsque je leur dis que je suis un scientifique animalier", explique à TRT Afrika le fondateur de Balancy Photography à Kano, au Nigéria.

Âgé de 43 ans, il a reçu une bourse du gouvernement en 1997 pour apprendre la photographie en Égypte. Il a ouvert son premier studio photo professionnel au début du millénaire et s'est progressivement créé une clientèle qui n'a cessé de croître.

"Je fais partie des pionniers de la photographie numérique dans le nord du Nigeria. J'ai dominé le marché du nord pendant des années", déclare-t-il.

Si Balarabe aime faire les choses normales qu'un professionnel dans son domaine doit faire - pousser une mariée timide à sourire, ajuster le turban d'un émir ou faire en sorte qu'un enfant reste immobile - sa mission en tant que photographe-cinéaste va au-delà de son travail de tous les jours.

Il est le plus heureux lorsqu'il marche avec un appareil photo en bandoulière, capturant des images de l'interaction de l'humanité avec la nature au-delà de la fanfare des cérémonies de mariage ou des concours culturels.

Une lentille pour l'humanité

"Je suis né dans le village de Bagadawa, dans la province de Dawakin Tofa, dans l'État de Kano. J'ai voyagé à travers l'Afrique de l'Ouest et j'ai vu ce que l'environnement signifiait pour différentes personnes. La photographie environnementale me tient à cœur", raconte Balarabe à TRT Afrika.

Le sens du détail de Balarabe lui permet de saisir toutes les nuances des luttes menées par les populations ordinaires du Sahel pour faire face à l'impact du changement climatique. La pauvreté et les déplacements de population occupent une place importante dans ses récits.

L'une de ses photos montre une jeune fille qui s'efforce de placer un bidon sur un chariot après l'avoir rempli d'eau provenant d'un ruisseau. Cette image résume la situation critique des régions du Sahel touchées par la sécheresse, où les gens parcourent de longues distances pour aller chercher de l'eau pour leur usage ménager.

Le photographe a déjà saisi des scènes de la vie quotidienne au Nigeria, au Niger, au Tchad, au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal.

Balarabe, qui est titulaire d'une licence en santé animale et en élevage et d'une maîtrise en production animale de l'université américaine Maryam Abacha au Niger, met toutes ces connaissances et cette expérience au service de ses photographies environnementales.

"Je me concentre sur ce que je vois dans le quotidien des hommes et des animaux. La vie moderne est imprégnée du triomphe de l'homme sur l'environnement, comme en témoignent les jungles urbaines et les fermes de panneaux solaires", poursuit-il.

Une visibilité accrue

Balarabe tire satisfaction du fait que son travail est remarqué au-delà de la simple photographie.

"Lorsque j'ai vu l'une de mes photos sur l'environnement recueillir 10 000 vues sur Google Maps en 2022, j'ai eu la conviction que ce type de travail pouvait sensibiliser aux problématiques environnementales telles que la pénurie d'eau, l'assainissement et la pollution", confie-t-il à TRT Afrika.

Ses photographies illustrant les changements climatiques ont été présentées dans le cadre de diverses expositions internationales, de magazines, de livres et de films.

