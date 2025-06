Par Sylvia Chebet

La bataille contre le changement climatique reste une chronique faite de plus d'échecs que de succès, si l'on en croit l'impasse décevante dans laquelle s'est trouvée la dernière réunion technique avant la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre.

Les délibérations qui ont eu lieu du 9 au 12 septembre entre les parties à la conférence des Nations unies sur le changement climatique n'ont guère permis de progresser sur le nouvel objectif collectif quantifié (NCQG) proposé.

Le sommet de Bakou, qui se déroule du 11 au 22 novembre, devrait s'attaquer à ce que les experts du climat décrivent comme "une question excessivement difficile", à savoir comment financer la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

Selon l'ONU, les objectifs primordiaux du traité adopté par 196 parties en décembre 2015 sont de "contenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels" et de "limiter l'augmentation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels".

Une analyse réalisée par les parties africaines a permis de déterminer que le continent a besoin d'une multiplication par dix du financement de la lutte contre le changement climatique, soit un total de 1,3 milliard de dollars par an jusqu'en 2030, pour s'approcher des objectifs fixés.

"La COP29 à Bakou est le premier et le seul moment où il est nécessaire de présenter un objectif quantifié pour le financement climatique des pays développés vers les pays en développement", déclare Iskander Erzini Vernoit, directeur de l'initiative IMAL pour le climat et le développement, à TRT Afrika.

Vernoit, qui a participé à la réunion technique en sa qualité de l'une des principales voix africaines sur le financement du climat et de directeur du groupe de réflexion basé au Maroc, s'inquiète de la possibilité que le sommet de novembre soit détourné par des questions financières non résolues.

"Nous sommes à la veille de la COP29, mais les pays développés continuent de tenir le reste du groupe en otage sur de nombreuses questions", déclare-t-il.

"Ils savent que toute offre médiocre de leur part réunirait les pays en développement contre eux."

Désapprobation collective

Le refus des pays du Nord d'inclure le financement des "pertes et dommages" dans le champ d'application du NCQG est considéré comme le coup le plus dur porté à l'accord de la COP28 sur la création d'un tel fonds.

"Ces négociations sont une gigantesque honte. Lors de la COP de l'année dernière, tout le monde a célébré l'accord sur la création d'un nouveau fonds pour les pertes et dommages. Mais il s'avère que les pays développés ne veulent pas mettre leur argent dans le fonds", affirme John Nordbo, conseiller principal en matière de climat chez CARE.

"La nécessité d'une action constructive se fait de plus en plus sentir à mesure que les catastrophes naturelles s'étendent comme une traînée de poudre dans le monde entier. Trop peu d'eau; trop d'eau; des arbres qui brûlent ; des ouragans qui frappent".

Le fonds pour les pertes et les dommages est destiné aux pays qui n'ont pas les moyens de reconstruire après avoir été frappés par des catastrophes liées au changement climatique.

Liane Schalatek, directrice associée de la Fondation Heinrich Böll à Washington DC, résume la contribution des pays développés à ce jour comme "une référence noble à un objectif d'investissement mondial nébuleux" manquant de transparence et de responsabilité.

"Ce n'est pas une façon de remplir leurs obligations permanentes en tant que pollueurs historiques pour aider les pays en développement, les communautés et les personnes qui souffrent déjà de façon disproportionnée des effets dévastateurs du changement climatique", estime Mme Schalatek, qui représente également le groupe de travail sur les femmes et l'égalité des sexes.

Rebecca Thissen, responsable du plaidoyer mondial pour CAN International, explique que le financement du climat "n'est pas une question de charité ou de générosité ; c'est une question de responsabilité et de justice, et c'est au cœur du régime climatique international".

L'absence de résultats clairs signifie que les pays en développement sont confrontés à l'incertitude alors qu'ils élaborent leurs plans nationaux de lutte contre le changement climatique.

Selon Mme Vernoit, les pays développés sont déterminés à faire en sorte que les pays en développement contribuent également à minimiser leurs responsabilités et leurs obligations.

"La COP 29 permettra de voir jusqu'où les pays développés sont prêts à aller avant d'abandonner", explique Vernoit à TRT Afrika. "Les pays en développement ont une position unie sous l'égide du G77".

1 000 milliards de dollars

Le NCQG est l'objectif de financement du climat pour l'après-2025 et succède à l'engagement annuel de 100 milliards de dollars convenu par les pays développés lors de la COP de Copenhague en 2009.

Sur la base d'évaluations scientifiques, les pays en développement ont désormais besoin d'au moins 400 milliards de dollars par an pour l'adaptation, les pertes et les dommages, et de 1,9 billion de dollars supplémentaires pour les investissements dans les systèmes énergétiques.

Le succès de la COP29 dépend du fait que le NCQG dépasse les 1 000 milliards de dollars par an. En outre, ce fonds ne doit pas être endetté et doit être accessible.

Les experts maintiennent qu'une urgence climatique nécessite des dépenses exceptionnelles, avertissant qu'un objectif de financement climatique faible équivaudrait à abandonner l'objectif de limiter l'augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

"Il est grand temps que le financement de la lutte contre le changement climatique et les pays du Nord paient et passent à l'action. Nous ne cessons d'entendre parler de la mobilisation de fonds privés sans avoir la preuve qu'ils arriveront un jour", déclare Jeremy Anderson, de la Fédération internationale des ouvriers du transport.

Vernoit est convaincu que si les pays développés veulent transformer la convention des Nations unies sur le climat en ce qu'il appelle "une mascarade performative", l'Afrique ne le permettra pas.

"Je pense que nous préférerions que le processus soit interrompu jusqu'à ce que les pays développés assument sérieusement leurs responsabilités", déclare-t-il.

