L'artiste hip-hop Fatman Scoop, qui s'est effondré sur scène alors qu'il se produisait dans le Connecticut le mois dernier, est mort d'une maladie cardiaque, selon le bureau du médecin légiste de l'État.

La cause officielle du décès de l'artiste, né Isaac Freeman III, est une maladie cardiovasculaire hypertensive et athérosclérotique, a déclaré mercredi un porte-parole du bureau du médecin légiste du Connecticut.

Fatman Scoop, 53 ans, s'est effondré alors qu'il se produisait à Hamden le 30 août et a été transporté à l'hôpital.

Sa famille a déclaré plus tard sur Instagram que « le monde a perdu une âme rayonnante, un phare sur scène et dans la vie ».

Rappeur et hype man né à New York, Fatman Scoop était connu pour son single « Be Faithful », qui s'est hissé au sommet des charts en Europe au début des années 2000, et pour ses contributions aux tubes de Missy Elliott, Mariah Carey et d'autres.

Sa famille le considérait comme « le rire de nos vies, une source constante de soutien, de force et de courage inébranlables », ont déclaré ses proches.

« Sa musique nous faisait danser et embrasser la vie avec positivité », ont déclaré les membres de sa famille. « Sa joie était contagieuse et la générosité dont il faisait preuve à l'égard de tous sera profondément regrettée, mais jamais oubliée ».

