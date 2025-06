L'armée israélienne a déclaré mardi avoir tué Ibrahim Qubaisi, un haut commandant du Hezbollah, lors d'une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, au Liban.

D'autres responsables de la milice chiite ont été tués lors de cette frappe, a ajouté l'armée israélienne dans un communiqué.

Ibrahim Qubaisi était responsables du développement et de la gestion de l'arsenal de missiles et de roquettes du Hezbollah, qui bombarde le nord d'Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza il y a bientôt un an.

Selon le dernier bilan fourni par le ministère libanais de la Santé, la frappe a fait au moins six morts et 15 blessés dans un immeuble d'habitation de six étages à Ghobeiry, dans la banlieue Sud de Beyrouth, fief du Hezbollah.