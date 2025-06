L'armée soudanaise a lancé des tirs d'artillerie et des frappes aériennes dans la capitale du Soudan jeudi, dans le cadre de sa plus grande opération de reconquête du terrain depuis le début de sa guerre de 17 mois avec les Forces de soutien rapide (RSF), ont indiqué des témoins et des sources militaires.

L’offensive de l'armée, qui a perdu le contrôle de la majeure partie de la capitale au début du conflit, a eu lieu avant que son commandant, le général Abdel Fattah al-Burhan, ne s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies à New York plus tard dans la journée.

Des témoins ont fait état de violents bombardements et d'affrontements lorsque des troupes de l'armée ont tenté de franchir les ponts sur le Nil reliant les trois villes adjacentes qui constituent la grande capitale, Khartoum, Omdurman et Bahri.

Bien que l'armée ait repris du terrain à Omdurman au début de l'année, elle dépend essentiellement de l'artillerie et des frappes aériennes et n'a pas été en mesure de déloger les forces terrestres des RSF, installées dans d'autres parties de la capitale.

Ces derniers mois, les forces de sécurité soudanaises ont également continué à progresser dans d'autres régions du Soudan, dans le cadre d'un conflit qui a provoqué une vaste crise humanitaire, déplaçant plus de 10 millions de personnes et plongeant certaines régions du pays dans une situation de faim extrême ou de famine.

Les efforts diplomatiques déployés par les États-Unis et d'autres puissances ont échoué, l'armée ayant refusé de participer aux pourparlers qui se sont tenus le mois dernier en Suisse.

