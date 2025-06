Par Pauline Odhiambo

Le peintre ghanéen Komla Letsu est un artiste aux multiples signatures. De nombreux amateurs d'art remarqueront immédiatement l'aspect frappant des yeux de ses sujets, peints plus grands que d'habitude et dans une couleur bleue vive.

Cependant, un examen plus approfondi de ses œuvres révèle une autre signature. Un magnifique motif forme l'arrière-plan de bon nombre de ses peintures, dont le motif texturé est répété sur la peau de ses sujets.

"Je me concentre généralement sur les yeux, car ils sont la lentille de l'âme, et je les peins en bleu pour les faire ressortir", explique le portraitiste expressionniste à TRT Afrika.

"Pour l'arrière-plan, j'ai sculpté un pochoir sur du bois et je l'utilise avec de la peinture pour l'étaler sur la toile", détaille -t-il.

Films cinématographiques

Selon la plateforme Saatchi Arts, les artistes expressionnistes cherchent à dépeindre ce que le monde ressent plutôt que ce à quoi il ressemble. Leur but est de communiquer un sens ou une expérience émotionnelle plutôt que de créer une ressemblance précise avec leurs modèles.

De nombreux modèles des peintures de Komla sont inspirés par des films.

Komla s'arrête souvent de regarder un film pour prendre une photo rapide qui servira de référence à sa peinture.

Parmi ses dernières œuvres, l'une d'entre elles, intitulée « Cowboy », s'inspire de son genre cinématographique préféré, les westerns.

"Tout ce qui se trouve dans les films de cow-boys me motive", déclare ce peintre de 37 ans. "J'aime tout dans les films de cow-boys, en particulier la façon dont ils s'habillent et dont ils mènent leur vie".

Objets de collection

De nombreuses peintures acryliques de Komla ont été achetées par des collectionneurs.

L'une de ses peintures intitulée "Joyful Ways" a été achetée par un collectionneur en Lettonie, tandis qu'un autre collectionneur en Inde a acheté une œuvre intitulée "Moments We Share" (Moments que nous partageons).

"En tant qu'artiste, vous devez avoir un style unique qui soit facilement reconnaissable, même pour les collectionneurs", affirme Komla. "En créant des œuvres qui ne sont pas difficiles à distinguer, on rend les œuvres d'art accessibles à de multiples publics".

Komla indique que trois autres pièces ont été expédiées à un collectionneur aux États-Unis, mais qu'elles ont malheureusement été volées pendant le transport.

"Cela me fait de la peine de penser à cette perte, car j'espérais que l'une de ces peintures serait vendue aux enchères", déplore l'artiste basé à Accra.

Leçons de vie

Selon la plateforme d'art Atreus, les résultats des ventes aux enchères peuvent influencer de manière significative la réputation d'un artiste, la trajectoire de sa carrière et la perception générale de son travail.

Les ventes aux enchères sont également d'excellents moyens pour les artistes de faire évaluer leurs œuvres et de les vendre à leur juste valeur.

Parmi les tableaux volés de Komla, il y en avait un intitulé "Choices" - l'œuvre qu'il espérait voir vendue aux enchères - qui représente une jeune femme confrontée à plusieurs options dans sa vie.

"Les choix qui s'offrent à elle représentent les nombreuses personnes qui peuvent entrer dans sa vie", explique Komla. "Certaines personnes peuvent se présenter comme des expériences agréables tandis que d'autres se révèlent être des rencontres amères".

"En fonction de son choix, chaque rencontre est porteuse de leçons de vie essentielles", ajoute-t-il.

Ne pas voir le mal

De nombreuses peintures de Komla sont porteuses de messages spirituels profonds.

La maxime picturale mondialement connue qui incarne le principe proverbial "ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal" est présente de manière thématique dans plusieurs œuvres.

"Je vois cela comme un guide pour une vie paisible", dit Komla à TRT Afrika. "Je crois que si vous détournez vos yeux et votre esprit de tout ce qui est mauvais, vos voies seront bénies".

D'autres peintures sont basées sur des thèmes similaires, certaines comme "In His Presence" (En sa présence) représentant une forme spécifique de spiritualité.

"Voir de nombreux parents élever leurs enfants dans la crainte de Dieu est très émouvant, et cela me motive à peindre des œuvres qui témoignent de cette révérence".

Artiste de carrière

Komla exerce la peinture à un niveau professionnel depuis 15 ans.

Il a ouvert son studio en 2009, peu après avoir obtenu son diplôme d'art, mais il a pris conscience de son talent bien plus tôt, à l'âge de 10 ans.

"En 2000, je créais des œuvres d'art à l'aide de crayons et de stylos à l'école", se souvient l'artiste qui, à ce jour, ne sort jamais de chez lui sans son carnet de croquis.

"La triste réalité est que de nombreuses personnes au Ghana n'accordent toujours pas de valeur à l'art. Ils le considèrent comme un travail de paresseux ou un travail sale".

La norme des galeries

Komla a néanmoins surmonté ces perceptions négatives pour devenir un artiste à succès dont les œuvres ont été exposées dans des galeries dans de nombreuses régions d'Afrique, ainsi qu'en Europe et en Amérique.

Mais malgré son succès évident, l'artiste affirme que la commercialisation est souvent un énorme défi, même pour les artistes les plus prospères.

"Les œuvres que je produis sont dignes d'un musée ou d'une galerie, mais je ne peux pas faire de l'art et du marketing en même temps", confie-t-il à TRT Afrika. "Il est vraiment pénible de passer du temps à créer et à terminer une œuvre, puis de devoir la rouler et la plier avec les nombreuses autres qui n'ont nulle part où aller".

"Parfois, je n'ai pas envie d'entrer dans mon atelier parce que je me demande si l'œuvre sur laquelle je travaille à ce moment-là va connaître le même sort", rajoute-t-il. "Mais je me motive en écoutant ma playlist préférée et en peignant pendant ces moments de doute, confiant dans le fait que tout se passera bien".

Son conseil aux artistes en herbe : "Ne laissez pas mourir les rêves que vous avez pour votre art", conclut-il. "Continuez à essayer jusqu'à ce que vous réussissiez enfin à percer".

