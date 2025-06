Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a exhorté la communauté internationale à envisager la restructuration et éventuellement l'annulation des dettes des pays africains envers les institutions bilatérales et multilatérales.

S'adressant à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Chakwera a souligné que les pays africains connaissaient des "difficultés" pour s'acquitter de leurs obligations en matière de service de la dette.

"Nous faisons tout notre possible pour gérer nos dettes, mais si vous pouviez envisager de restructurer ou d'annuler complètement certaines de ces dettes, l'Afrique disposerait d'un espace de respiration", a suggéré Chakwera.

Selon la Banque mondiale, la dette extérieure de l'Afrique est passée de 1,12 trillion de dollars en 2022 à 1,152 trillion de dollars à la fin de 2023.

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwuni Adesina, a récemment averti, lors d'un sommet à Washington, que les prêts "non transparents" adossés aux ressources minent l'immense potentiel économique de l'Afrique, compliquent le règlement de la dette et mettent en péril la croissance future des pays.

Selon Adesina, les pays africains consacrent 65 % de leur PIB au service de la dette extérieure.

"Je pense qu'il est temps pour nous d'assurer la transparence et la responsabilité de la dette et de veiller à ce que toute cette histoire de prêts opaques adossés à des ressources naturelles prenne fin, car elle complique la question de la dette et de sa résolution", a-t-il ajouté.

Dernièrement, la Banque mondiale et le gouvernement américain ont exhorté le Malawi à "gérer correctement" sa dette extérieure, qui s'élève actuellement à 4 milliards de dollars.

