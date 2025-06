Par Pauline Odhiambo

Avant de se lancer dans une carrière artistique, Richard Mensah faisait souvent des dessins sur des post-it pendant ses pauses déjeuner dans une installation d'énergie nucléaire au Royaume-Uni.

Lorsqu'un collègue a mis ses dessins sur internet 2016, Richard Mensah a été surpris par les nombreux commentaires et réactions positives qui ont inondé ces réseaux sociaux.

Naturellement doué pour les arts, il avait jusqu'alors mis son talent en sourdine, choisissant de se concentrer sur sa carrière d'ingénieur chimiste.

"Lorsque j'ai grandi au Ghana, la narration en tant que forme d'art était très répandue, mais pour une raison ou une autre, je me suis toujours vu plus comme un scientifique que comme un conteur", explique l'artiste figuratif à TRT Afrika.

"Je me rends compte aujourd'hui que j'aime davantage raconter des histoires que être un scientifique", ajoute Mensah, qui a été classé en 2020 parmi les 25 artistes émergents du Royaume-Uni par une galerie de Mayfair.

Histoires de salon

L'art figuratif décrit toute forme d'art moderne qui conserve de fortes références au monde réel et en particulier à la figure humaine, selon la plateforme The Artling.

Dans son enfance, Mensah peignait souvent sur les murs des salons et des barbiers de son quartier pour gagner un peu d'argent.

"À l'âge de 5 ou 6 ans, je peignais sur des kiosques et j'étais payé en bonbons, et quand j'ai grandi, mes amis à l'école achetaient aussi certains de mes dessins", se souvient l'artiste basé à Londres.

"J'ai économisé pas mal d'argent en vendant des croquis et en peignant sur les murs des salons", explique-t-il.

"À un moment donné, j'ai commencé à cacher l'argent que je gagnais à mes parents parce qu'ils ne considéraient pas vraiment l'art comme une carrière viable".

Lorsqu'il s'est installé au Royaume-Uni en 2002 pour suivre des études de maîtrise sur la pollution et le contrôle de l'environnement, Mensah n'avait jamais imaginé que l'art occuperait à nouveau une place majeure dans sa vie.

Des liens qui se tissent

"Il m'a fallu près de seize ans pour revenir à l'art, mais je sais qu'il ne m'a jamais vraiment quitté", assure l'homme de 46 ans.

Parmi ses nombreuses peintures, on trouve une série intitulée "Tangled Embarace", qui présente des images de cordes illustrant des concepts d'amour.

"On ne parle pas assez de l'amour entre les couples noirs, en grande partie parce que l'esclavage des Noirs les a empêchés de se montrer affectueux l'un envers l'autre", raconte Mensah, qui puise souvent son inspiration dans les livres d'histoire.

Pendant la traite transatlantique, les esclaves étaient souvent enchaînés par les chevilles ou attachés par des cordes autour du cou.

"Mais au Ghana, les cordes sont un symbole de force, et mon intention était de représenter cela dans mon art en montrant comment les Noirs sont toujours liés, mais d'une manière plus aimante", explique l'artiste.

"L'esprit d'amour qui règne entre nous ne peut être brisé, et nous sommes plus proches et plus forts que jamais".

Sa peinture représentant Yaa Asantewaa - une femme africaine qui a mené une rébellion majeure pour défendre le royaume Ashanti, qui fait maintenant partie du Ghana moderne - a été sélectionnée pour être exposée à la galerie JD Malat.

D'autres de ses peintures à l'huile ont été exposées au Japon, en France et en Afrique du Sud, entre autres.

Noirs britanniques

Mais la passion de Mensah pour raconter l'histoire des Noirs découle souvent de ses propres démêlés avec le racisme.

Son tableau "Taken" a été inspiré par la discrimination à laquelle il a été confronté au cours de ses premières années d'études au Royaume-Uni.

"J'ai été arrêté un nombre incalculable de fois par la police, mais je me souviens d'un incident au cours duquel j'ai été arrêté alors que je quittais la gare parce que j'étais soupçonné de transporter de la drogue", se souvient Mensah.

"J'ai été plus ou moins plaqué au mur pendant qu'on fouillait mes affaires. Ils m'ont posé de nombreuses questions qui avaient plus à voir avec l'immigration qu'avec la drogue".

Aucune drogue n'ayant été trouvée, Mensah raconte que les policiers sont partis l'un après l'autre, aucun d'entre eux ne s'excusant pour cet incident humiliant.

"J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé quelque chose, c'est pourquoi le personnage masculin de mon tableau est dépouillé de l'Union Jack", ajoute-t-il.

"Si vous regardez de près l'arrière-plan de cette peinture, vous constaterez qu'il y a plus de conversations sur ce que cela signifie d'être noir et britannique".

Qui peut nager ?

Dans sa série intitulée "Reflections", Mensah explore plus avant la relation complexe que de nombreux Noirs entretiennent avec l'eau, même à l'époque contemporaine.

"Cette série reflète les progrès réalisés par les Noirs dans l'accès à des espaces autrefois interdits. L'une des pièces de cette série porte sur les Noirs qui pratiquent des sports comme le water-polo".

"Cette œuvre a été inspirée par une personne d'origine ghanéenne basée aux États-Unis qui travaille aujourd'hui avec des jeunes Africains sur le continent, les encourageant à pratiquer des sports nautiques non seulement pour leur survie mais aussi pour changer les récits limitatifs sur les Noirs et l'eau", affirme M. Mensah à TRT Afrika, tout en rappelant les milliers de migrants africains qui ont récemment perdu la vie en traversant la mer Méditerranée.

Un art authentique

Une autre peinture sur le thème de l'eau, intitulée "Lost of Self", est un appel à vivre dans le présent et à savourer les plaisirs simples, mais souvent négligés, de la vie quotidienne.

"Être ici sur terre signifie que nous passons quelques années sur cette planète avant de passer à une autre."

"Le pont de cette peinture symbolise le lien entre ces deux réalités, tandis que les instruments de musique nous rappellent qu'il faut toujours se tourner vers la beauté des expériences authentiques".

Son conseil aux artistes en herbe :

"Heureusement, les réseaux sociaux ont supprimé certaines des barrières de l'art, alors diffusez votre travail et laissez les gens voir ce que vous pouvez faire."

"Tant que vous créez de manière authentique, l'univers se charge du reste".

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp