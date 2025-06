Le nouveau commandant de la Brigade d’intervention de la force de la MONUSCO (FIB), Richard Tobias Chagonapanja, a appelé jeudi à Beni (Nord-Kivu) à la collaboration de tous les acteurs locaux et nationaux et aussi les forces qui interviennent dans la lutte contre les ADF, y compris l’armée ougandaise (UPDF) qui soutient les Forces de défense et sécurité congolaises dans la traque de ce groupe armé.

Il a affirmé que ce n'est qu’avec cette façon que l’on vaincra définitivement la rébellion des ADF("Forces démocratiques alliées") .

"Des efforts sont faits à différents niveaux et par différents partenaires, en vue de neutraliser et défaire les ADF dans leur retranchement. Dans ce sens-là, nous comptons en tant que FIB participer à ces efforts avec trois objectifs majeurs. D’abord, empêcher la liberté de mouvement des ADF dans la zone de Beni et au-delà, si possible", ajoute-t-il.

Avec la collaboration de tous les partenaires, UPDF, FARDC, PNC (la police nationale cogolaise), la population locale et le gouvernement, l’objectif qui est de sécuriser et de ramener la paix sera atteint, a -t-il poursuivi.

Le général Chagonapanja a tenu à préciser que la FIB seule ne pourra pas arriver à bout des ADF.

Pour y arriver, la Brigade d’intervention des Casques bleus a besoin de tous les partenaires qui opèrent dans la zone, en plus du soutien des populations locales et l'appui des acteurs politiques et les chefs traditionnels locaux, a-t-il conclu.

L'Ouganda et la RDC ont lancé depuis fin 2021 des opérations militaires conjointes contre les ADF dans le territoire de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo.

Les ADF sont une coalition de groupes armés ougandais, dont le plus important était opposé au régime du président ougandais Yoweri Museveni.

Après son échec à renverser le régime de Museveni, la rébellion s’est repliée depuis 1995 dans l'est de la RDC voisine, où elle est considérée comme la plus meurtrière parmi la centaine de groupes armés actifs dans cette région. Le nombre de ses victimes se compte par milliers. Daech a désigné depuis 2019 l’ADF comme sa branche en Afrique centrale.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp