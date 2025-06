Un camp anti-Éthiopie comprenant plusieurs pays de la Corne de l'Afrique semble se consolider. L'Égypte, qui s'est opposée pendant de nombreuses années à Addis-Abeba au sujet du Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD), tire opportunément parti de cette dynamique.

Déstabilisé par le rôle de plus en plus affirmé et influent de l'Éthiopie sur le Nil, Le Caire a tenu à renforcer ses relations avec des pays africains tels que l'Érythrée, le Soudan et l'Ouganda.

L'Égypte vise à renforcer le soutien régional à sa position sur le différend avec Addis-Abeba au sujet de la DIRD. Depuis 2011, les Éthiopiens travaillent sur ce méga-barrage controversé, qu'ils considèrent comme essentiel au développement de leur pays.

L'Éthiopie a récemment achevé la cinquième phase de remplissage du réservoir situé derrière le GERD et les autorités d'Addis-Abeba sont optimistes quant à la mise en service complète du barrage hydroélectrique en 2025.

"Le barrage est désormais presque achevé", a déclaré le mois dernier le Premier ministre Abiy Ahmed. Le GERD doit fournir de l'électricité à des millions de foyers en Éthiopie.

Cependant, les Égyptiens considèrent la DIRD comme une menace existentielle en raison de la dépendance de leur pays à l'égard de l'eau du fleuve. Les décideurs politiques du Caire s'inquiètent des conséquences d'une perturbation du débit du fleuve, en particulier en cas de sécheresse prolongée.

Un accord

Dans ce contexte, on a appris le mois dernier que l'Égypte effectuait sa première livraison d'aide militaire à la Somalie depuis plus de 40 ans et qu'elle signait un pacte de sécurité entre Le Caire et Mogadiscio.

Le 23 septembre, un navire de guerre égyptien a accosté au port maritime de Mogadiscio pour livrer un deuxième lot d'armes, notamment des pièces d'artillerie et des canons antiaériens. L'Égypte a également proposé de fournir 10 000 soldats à une nouvelle mission de maintien de la paix de l'Union africaine (UA) en Somalie, qui devrait être lancée en 2025.

La nouvelle de l'offre égyptienne pourrait exacerber les tensions, l'Éthiopie s'opposant fermement à tout déploiement égyptien en Somalie, où Addis-Abeba est un acteur majeur en matière de sécurité.

Par ailleurs, la Somalie et l'Éthiopie ont généralement entretenu de bonnes relations ces dernières années. Mais début janvier, des responsables d'Addis-Abeba ont provoqué la colère de leurs homologues de Mogadiscio en signant un accord avec le Somaliland pour louer un territoire côtier à l'Éthiopie.

Cet accord donne au pays africain enclavé un accès à la mer Rouge et au golfe d'Aden, en échange, semble-t-il, de la reconnaissance par Addis-Abeba de l'indépendance de la république sécessionniste.

Du point de vue de Mogadiscio, l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland constitue une grave atteinte à la souveraineté de la Somalie. Mogadiscio s'est engagé à faire obstacle à cet accord, qui pourrait permettre aux Éthiopiens de disposer d'un port et même d'une base navale au Somaliland.

Le 20 septembre, les autorités de Mogadiscio ont accusé leurs homologues d'Addis-Abeba de violer la souveraineté de la Somalie en livrant une cargaison d'armes "non autorisée" à l'État autonome autoproclamé du Putland, situé dans le nord-est de la Somalie.

Le ministère somalien des Affaires étrangères a mis en garde contre les "graves conséquences pour la sécurité nationale et régionale". Les autorités du Caire s'opposent également à l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, qu'elles considèrent comme une menace pour les intérêts nationaux de l'Égypte.

Le 22 septembre, l'ambassade égyptienne en Somalie a appelé les citoyens égyptiens à quitter le Somaliland le plus rapidement possible, en invoquant "l'instabilité de la situation en matière de sécurité".

"L'Égypte est alarmée par les tentatives de l'Éthiopie de contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui signifie qu'elle menacera les deux artères vitales du pays : le Nil et le canal de Suez", a déclaré Yusuf Hassan, analyste et chercheur indépendant spécialisé dans l'Afrique et le Moyen-Orient.

S'adressant à TRT World, M. Hassan a déclaré que l'Égypte soutenait stratégiquement les efforts de la Somalie pour devenir un État stable et indépendant afin de réduire la menace perçue de l'Éthiopie et d'encourager le pays à adopter "une approche plus conciliante en ce qui concerne le Nil".

"Le retrait de l'Égypte de la politique africaine au cours des 30 dernières années, en particulier après l'échec de la tentative d'assassinat de (l'ancien président Hosni) Moubarak à Addis-Abeba, était une erreur stratégique compte tenu des intérêts de sécurité nationale de l'Égypte dans la Corne de l'Afrique. Le Caire se rend compte aujourd'hui que l'intransigeance de l'Éthiopie est en partie due à l'affaiblissement des États somalien et soudanais, qui ont permis à l'Éthiopie d'agir sans répercussion notable", a-t-il ajouté.

L'Érythrée est également un élément important du tableau. Bien qu'elle ait surmonté les hostilités passées avec l'Éthiopie il y a quelques années pour entamer une brève période de bonnes relations, de vieux griefs dans les liens entre Asmara et Addis-Abeba refont surface.

À ce stade, des analystes sont allés jusqu'à affirmer qu'une guerre potentielle entre les deux pays pourrait éclater.

Un environnement dangereux

Compte tenu de l'aggravation des tensions régionales, les experts mettent en garde contre les scénarios potentiellement dangereux qui pourraient se dérouler à mesure que l'Éthiopie s'isole de plus en plus, malgré le soutien des Émirats arabes unis.

"L'aspect le plus intéressant est le changement « géographique » dans la concurrence entre l'Égypte et l'Éthiopie", a déclaré Federico Donelli, professeur adjoint de relations internationales à l'université de Trieste.

S'adressant à TRT World, il a déclaré : "Pendant de nombreuses années, le centre de gravité de la rivalité a été le bassin du Nil, en grande partie à cause de la DIRD. Avec l'implication accrue de l'Égypte en Somalie, le centre de gravité de la confrontation se déplace vers la mer Rouge."

"Le risque est que ni l'Égypte ni l'Éthiopie ne puissent gérer une confrontation dans un contexte instable comme celui de la Somalie. Par conséquent, la situation risque de devenir incontrôlable pour l'une ou l'autre des deux parties".

Diplomatie improbable

Aujourd'hui, l'Égypte réévalue sa politique étrangère vis-à-vis de la Corne de l'Afrique et profite de l'occasion offerte par la Somalie pour accroître la pression sur Addis-Abeba, alors que le projet de barrage touche à sa fin. Il sera important d'observer comment Addis-Abeba réagira à ce qu'elle considère comme un geste particulièrement provocateur de la part du Caire.

Quelle que soit l'issue de ces tensions, on peut conclure qu'après l'échec de plusieurs cycles de négociations dans le passé, les perspectives d'une solution diplomatique au différend sur la DIRD ne peuvent que s'assombrir dans le contexte de ces changements stratégiques.

Comme le souligne William Davison, rédacteur et propriétaire du site Internet Ethiopia Insight, le partenariat croissant entre l'Égypte et la Somalie "rend certainement moins probable une coopération plus poussée entre l'Éthiopie et Le Caire au sujet de la DIRD et de tout projet éthiopien futur dans le bassin du Nil Bleu."

L'Égypte semble fidèle à sa stratégie qui consiste à s'appuyer sur des États régionaux comme l'Érythrée et la Somalie pour défier Addis-Abeba et contrer ses intérêts.

Alors que l'on craint qu'un conflit par procuration entre l'Égypte et l'Éthiopie n'entraîne une nouvelle escalade des tensions régionales, il est malheureusement plus difficile que jamais d'imaginer que Le Caire et Addis-Abeba parviennent à un compromis.

L'auteur, Giorgio Cafiero, est le PDG de Gulf State Analytics (@GulfStateAnalyt), une société de conseil en risques géopolitiques basée à Washington.Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

