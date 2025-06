Par Susan Mwongeli

Le parcours nomenclatural d'un nouveau virus n'est pas seulement l'occasion pour la science de percer ses sinistres secrets. Lorsque la dernière pandémie mondiale est passée de "Nouveau coronavirus “ à ” 2019-nCoV “, puis à ” Covid-19" et enfin à une ménagerie de souches - Delta, Alpha, Omicron et bien d'autres - les pays qui tentaient d'enrayer la progression du virus ont rapidement appris qu'un monde interconnecté n'a pas d'oasis.

Wuhan n'est qu'à un murmure de partout ailleurs. Au milieu d'une nouvelle épidémie de Mpox provoquée par une souche mutante connue sous le nom de Clade I, la vérité apparaît au grand jour.

Il ne s'agit pas d'une menace limitée à un continent. Il s'agit d'une nouvelle urgence de santé publique mondiale potentiellement mortelle. L'épidémie de Clade 1 a débuté en République démocratique du Congo en 2023, et des milliers de cas et des centaines de décès ont été confirmés depuis.

Le virus de la variole continue de se propager en Afrique et au-delà. Le 13 août, les Centres africains de contrôle des maladies (Africa CDC) ont déclaré que le virus Mpox constituait une « urgence de santé publique pour la sécurité du continent ». Plus d'un mois plus tard, plusieurs pays hors du continent ont commencé à signaler cette zoonose hautement infectieuse dont les symptômes sont similaires à ceux de la variole.

Outre la RDC, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Liberia, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Maroc ont connu des cas de variole, y compris des décès. La variole a également été signalée en Suède, aux Philippines, en Thaïlande, au Pakistan et en Inde.

"Il ne s'agit pas seulement d'un problème africain. La variole est une menace mondiale, une menace qui ne connaît ni frontière, ni race, ni croyance", déclare le Dr Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC.

Épidémies périodiques

La variole a été découverte pour la première fois dans des colonies de singes élevés pour la recherche à Copenhague, au Danemark, en 1958. Le premier cas humain a été détecté en 1970 au Congo. Depuis lors, des épidémies périodiques se sont déclarées dans le monde entier, en particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

L'épidémie actuelle est potentiellement la plus grave en termes de propagation et d'impact. Lukanga Bugala, un habitant de Goma, dans l'est de la RDC, ne s'est douté de rien lorsqu'il a remarqué ce qu'il pensait être "un simple bouton" sur une paupière.

"J'y ai appliqué un médicament, croyant qu'il guérirait. Mais d'autres boutons ont commencé à apparaître et j'ai décidé de me rendre à l'hôpital, où l'on m'a dit qu'il s'agissait d'une maladie virale", explique-t-il à TRT Afrika.

La variole se transmet par contact cutané avec une personne ou un animal infecté, et parfois même avec les surfaces qu'ils ont pu toucher. Les experts affirment que les rongeurs sont également porteurs du virus.

"La variole est essentiellement une maladie tropicale négligée. Elle est considérée comme une maladie affectant principalement les populations africaines", explique le Dr Sharmila Shetty, conseillère médicale en matière de vaccins pour la Campagne d'accès de MSF.

En général, les patients dont le système immunitaire est robuste et ceux qui n'ont jamais eu de maladie de peau se rétablissent plus rapidement grâce à des soins de soutien et à des médicaments antidouleur.

Les personnes dont le système immunitaire est très affaibli, les nourrissons, les personnes ayant des antécédents d'eczéma et les femmes enceintes présentent un risque plus élevé d'infection grave. Les professionnels de la santé sont également plus exposés au virus.

La variole se manifeste généralement par une éruption cutanée, de la fièvre, des maux de gorge, des maux de tête et des douleurs musculaires. Les autres symptômes comprennent des douleurs dorsales, une baisse d'énergie, un gonflement des ganglions lymphatiques et des lésions cutanées.

Souche plus forte

Parmi les deux souches de virus, Clade I et II, la première est plus grave et présente un taux de mortalité plus élevé.

"Il est clair qu'une réponse internationale coordonnée est nécessaire pour mettre fin à ces flambées et sauver des vies", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à propos de la montée en puissance de la nouvelle variante.

En 2022, l'OMS a déclaré que la variole constituait une urgence sanitaire mondiale en raison de l'augmentation du nombre de cas de la souche Clade II. L'alerte a été levée en mai 2023 après que les infections ont diminué, mais l'Afrique a signalé une nouvelle flambée.

De nombreux experts estiment qu'il était prématuré de mettre fin à l'état d'urgence. La RDC, qui reste l'épicentre du virus, a été rendue plus vulnérable par des années de conflits armés et de déplacements massifs.

Rien que cette année, le pays a enregistré plus de 27 000 cas suspects de variole et quelque 1 300 décès. Les enfants de moins de 10 ans sont les plus touchés.

Lacunes en matière de vaccination

Le Dr Angelique Coetzee, ancienne présidente de l'Association médicale sud-africaine, estime que le fait de ne pas avoir été vacciné contre la variole rend les enfants vulnérables au virus Mpox.

"Nous savons que depuis 1980, pratiquement aucune vaccination n'a été effectuée. En Afrique, de nombreux jeunes tombent généralement malades parce qu'ils n'ont pas la même résistance aux virus que les personnes plus âgées qui ont été vaccinées contre la variole", explique-t-elle à TRT Afrika.

La RDC et d'autres pays africains luttent pour obtenir suffisamment de vaccins contre la variole. "Il y a un besoin urgent de vaccins pour arrêter la chaîne de transmission", déclare le Dr Shetty.

Le 5 septembre, la RDC a reçu un premier lot de 99 000 doses de vaccins Mpox de l'Union européenne et 50 000 doses supplémentaires des États-Unis quelques jours plus tard.

Toutefois, ces chiffres sont loin d'atteindre les trois millions de doses que les autorités estiment nécessaires pour maîtriser l'épidémie en RDC. La livraison de vaccins a eu lieu près de deux ans après que les États-Unis et certains pays européens ont commencé à stocker des doses pour leurs populations afin de prévenir les épidémies.

"Nous savons que la pénurie de vaccins est très importante en Afrique et que personne ne s'en préoccupe. Nous avons vu la même chose avec le Covid-19. Les pays occidentaux accumulent maintenant ces vaccins pour tenter de protéger leur population en cas d'infection par le Mpox", explique le Dr Coetzee.

À bien des égards, la situation actuelle reflète celle à laquelle les pays africains ont été confrontés au plus fort de la pandémie en 2020, en particulier l'accès tardif et restrictif aux vaccins. "Nous sommes dans la même situation qu'à l'époque. Et ces vaccins sont assez chers, environ 100 dollars américains par injection", déclare le Dr Coetzee.

Les données de l'OMS montrent que l'Afrique importe 99 % des vaccins nécessaires pour lutter contre diverses maladies. Seuls cinq pays du continent - l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie - disposent d'installations de production de vaccins.

Nombre d'entre eux sont tributaires de dons ou d'initiatives internationales menées par des donateurs pour répondre à leurs besoins en vaccins.

Problème de dépendance

Le Dr Dimie Ogoina, expert en maladies infectieuses au Nigeria et président du comité d'urgence Mpox de l'OMS, souligne ce déséquilibre.

« Nous travaillons encore à l'aveuglette en Afrique ; nous ne disposons pas des connaissances nécessaires sur l'histoire naturelle de la variole, la dynamique de transmission et les facteurs de risque », explique-t-il.

"En fait, il faut comprendre le contexte et la maladie pour pouvoir élaborer ou concevoir des stratégies de prévention."

Pour l'instant, la société de biotechnologie Bavarian Nordic, dont le siège est au Danemark, est en train de réorganiser certains pactes d'approvisionnement en vaccins afin de s'assurer que ses vaccins parviennent aux régions qui en ont le plus besoin.

"Elle envisage de discuter avec certains fabricants africains pour leur transférer la technologie, ce qui est une bonne chose. Mais ce que nous devons également voir, ce n'est pas seulement le point final du processus de fabrication", déclare le Dr Shetty.

