La Banque mondiale a approuvé un programme de financement de 1,57 milliard de dollars pour le Nigeria dans le cadre d'un nouveau programme visant à soutenir les secteurs de la santé et de l'éducation et à contribuer à la fourniture d'une énergie durable, a déclaré la banque lundi.

Cette institution est le principal bailleur de fonds du Nigeria, avec plus de 15 milliards de dollars de prêts à la fin du mois de mars, selon les données du Bureau de gestion de la dette.

La banque a ajouté dans un communiqué que cet argent permettrait d'accroître la disponibilité et l'efficacité du financement de l'éducation de base et de la prestation de services de soins de santé primaires.

"Le nouveau financement comprend 500 millions de dollars pour résoudre les problèmes de gouvernance qui entravent la prestation des services d'éducation et de santé, 570 millions de dollars pour le programme de renforcement de la prestation des soins de santé primaires et 500 millions de dollars pour le projet d'électricité et d'irrigation durables pour le Nigeria", a souligné la banque.

Le Nigeria est l'un des pays où le nombre d'enfants non scolarisés est le plus élevé, principalement en raison de l'insécurité, surtout dans le nord du pays, où une insurrection de longue date et des bandes armées de ravisseurs ont causé des ravages.

