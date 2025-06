Par Ahmad Ibsais

Dans le dernier chapitre du génocide en cours à Gaza, le département d'État américain a confirmé ce que nous savions depuis longtemps, à savoir qu'Israël bloque délibérément l'aide humanitaire destinée à Gaza.

La nouvelle a été confirmée par l'USAID et le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d'État à la fin du mois d'avril.

Cependant, dans une tournure inquiétante, le secrétaire d'État Antony Blinken a témoigné devant le Congrès en mai, affirmant le contraire - qu'Israël n'avait pas fait obstruction à l'aide soutenue par les États-Unis.

Cette contradiction flagrante semble viser à contourner une loi américaine essentielle qui impose l'arrêt de l'aide militaire aux pays qui bloquent l'assistance humanitaire.

La section 620I de la loi sur l'aide à l'étranger (Foreign Assistance Act), qui interdit le soutien militaire aux pays qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire financée par les États-Unis, est au cœur de cette question.

Cette loi a rarement été invoquée, mais elle aurait dû être activée il y a plusieurs mois lorsque les experts de l'USAID et du département d'État ont documenté l'obstruction d'Israël.

Selon les notes internes de l'USAID, Israël a non seulement refusé des convois de biens essentiels, tels que de la nourriture, des médicaments et des fournitures sanitaires, mais il a également attaqué des travailleurs humanitaires, bombardé des hôpitaux et détruit des infrastructures essentielles à Gaza.

Un soutien redoublé

Plutôt que d'appliquer la loi, l'administration du président américain Joe Biden a doublé son soutien militaire à Israël, envoyant entre une et deux cargaisons d'armes par jour depuis le début de la guerre contre Gaza.

Cela inclut une cargaison d'armes d'une valeur de 20 milliards de dollars qui vient d'être approuvée le mois dernier, en août 2024. Israël, le plus grand bénéficiaire de l'aide militaire américaine, a utilisé ces armes dans une offensive qui a tué plus de 41 000 Palestiniens, dont de nombreux civils.

Les experts du département d'État, ainsi que les fonctionnaires de l'USAID, ont à plusieurs reprises averti que les actions d'Israël pourraient être considérées comme illégales au regard du droit international et qu'elles devraient déclencher l'arrêt de l'aide militaire prévue par les États-Unis.

Pourtant, le témoignage de M. Blinken devant le Congrès a minimisé ces conclusions, affirmant qu'Israël respectait les normes humanitaires.

Ce déni flagrant de la réalité permet non seulement à Israël de ne pas avoir à répondre de ses actes, mais aussi de poursuivre les bombardements sur Gaza et d'aggraver la catastrophe humanitaire qui y sévit.

En mars 2024, plus de 930 camions d'aide restaient bloqués en Égypte, incapables d'entrer dans Gaza et de fournir des denrées alimentaires vitales en raison des retards délibérés d'Israël.

La déclaration de Blinken n'était pas simplement une question d'oubli. Il s'agissait d'une décision stratégique visant à maintenir le flux d'armes, tout en fermant les yeux sur la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza.

Malgré les appels répétés des législateurs démocrates et des groupes de défense des droits de l'homme à suspendre les livraisons d'armes, l'administration Biden a ignoré les violations manifestes du droit américain et international.

Justifier la complicité

Cette complicité permanente soulève une question cruciale : Pourquoi les États-Unis ont-ils laissé faire ? L'une des raisons est l'alliance politique et militaire profondément ancrée entre les deux pays, qui a historiquement donné la priorité à la sécurité d'Israël plutôt qu'à la vie des Palestiniens.

Des responsables comme l'ambassadeur américain en Israël Jack Lew ont toujours fait confiance aux assurances de Tel-Aviv, malgré les preuves accablantes de leur incapacité à respecter les normes humanitaires.

Lew s'est même opposé aux préoccupations internes du Département d'État concernant les blocages de l'aide, en présentant Israël comme un acteur humanitaire sans égal - une erreur de caractérisation grotesque à la lumière de la destruction des travailleurs et des ressources humanitaires à Gaza.

En outre, l'argument d'Israël selon lequel des articles tels que les kits d'hygiène, les lampes solaires et les équipements de désalinisation pourraient être réutilisés par le Hamas en tant que matériel à "double usage" a été utilisé pour justifier ces restrictions.

Mais ces retards sont arbitraires et ne servent qu'à exacerber les souffrances de la population civile de Gaza.

La réticence du gouvernement américain à agir sur la base de ces conclusions reflète sa complicité plus large dans un système qui donne la priorité à la domination militaire sur les droits de l'homme.

Au-delà de leur réticence à se conformer au droit humanitaire international, ils se rendent activement complices des mensonges israéliens afin de susciter le soutien de l'opinion publique à ce génocide.

Par exemple, Joe Biden a déclaré avoir vu des bébés sans tête après le 7 octobre (ce qui n'est pas le cas), tandis que d'autres hommes politiques américains ont fait circuler des allégations (non fondées et démenties) de viols massifs.

Ces récits provenaient du gouvernement israélien pour justifier son génocide, mais il a finalement été prouvé qu'ils étaient tous faux. Pourtant, les États-Unis continuent de soutenir de telles affirmations sans aucune preuve, dans le but de susciter le soutien de l'opinion publique à Israël.

Alors que la situation à Gaza s'aggrave, les États-Unis doivent réfléchir au rôle qu'ils ont joué dans cette atrocité.

La loi est claire : lorsqu'un pays bloque l'aide humanitaire, le soutien militaire américain doit cesser. Mais au lieu d'appliquer ces protections juridiques, les États-Unis continuent d'alimenter la violence.

La manipulation des faits par l'administration pour éviter les conséquences juridiques témoigne d'un mépris flagrant pour les vies palestiniennes et sape la crédibilité des États-Unis en tant que leader humanitaire mondial.

Mardi, Biden s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations unies, son premier discours depuis le début de la guerre contre Gaza.

Dans son discours, Biden a réitéré les mensonges israéliens sur les violences sexuelles massives commises le 7 octobre et a continué à justifier le génocide en cours par la disparition d'otages israéliens - comme si Israël n'avait pas tué un grand nombre de ces otages et refusé de nombreux accords de cessez-le-feu.

Biden a également qualifié le président russe Vladmir Poutine d'obstacle à la paix, alors que c'est le président américain qui continue de financer et de soutenir l'extermination massive des Palestiniens.

Le monde nous regarde et l'histoire retiendra la position des États-Unis en cette période de crise.

Si Biden veut la paix, comme il le proclame, il doit se laver les mains du sang et demander qu'un embargo complet sur les armes et le droit international soit appliqué au Premier ministre israélien Benjamin Netanahyu.

Nous n'oublierons jamais le soutien de l'administration Biden au génocide, et Biden ne pourra jamais absoudre son héritage des milliers de civils innocents assassinés au nom de l'occupation.

Les États-Unis ne peuvent plus se cacher derrière un double langage diplomatique. Il existe un cadre juridique pour mettre fin à ce type de complicité, mais il n'est pas utilisé.

Tant que le gouvernement américain n'aura pas reconnu et traité son rôle dans le génocide israélien à Gaza, il continuera à être complice de la destruction d'une population entière.

Le monde nous regarde et l'histoire se souviendra de la position des États-Unis en cette période de crise.

L'auteur, Ahmad Ibsais, est un Américain d'origine palestinienne et un étudiant en droit qui écrit la lettre d'information State of Siege. Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

