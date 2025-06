Les autorités tunisiennes ont retrouvé au moins 12 Tunisiens, dont trois enfants, morts après le chavirement d'une embarcation de migrants au large de l'île de Djerba (sud-est) lundi, a indiqué un responsable judiciaire.

Le bateau a coulé à l'aube et 29 personnes ont été secourues, a déclaré à l'AFP le porte-parole du tribunal de Medenine, Fethi Baccouche, ajoutant que cinq hommes et quatre femmes figuraient parmi les morts et que la cause du naufrage restait inconnue.

La Garde nationale tunisienne a affirmé avoir été alertée par quatre migrants qui ont regagné le rivage à la nage.

La Tunisie et la Libye voisine sont souvent des points de départ pour les migrants en quête d'une vie meilleure en Europe, au risque de traverser la Méditerranée dans des conditions dangereuses.

L'économie tunisienne

L'exode est alimenté par les difficultés de l'économie tunisienne, qui ne connaîtra qu'une croissance de 0,4 % en 2023 et dont le taux de chômage est en forte hausse.

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes tentent la traversée avec l'Italie, dont l'île de Lampedusa, située à seulement 150 kilomètres, est souvent leur premier port d'escale.

Depuis le 1er janvier, au moins 103 embarcations de fortune ont chaviré et 341 corps ont été repêchés au large des côtes tunisiennes, selon le gouvernement.

L'année dernière, plus de 1 300 personnes sont mortes ou ont disparu dans des naufrages au large de la Tunisie, selon le groupe de défense des droits FTDES.

L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré que plus de 30 309 migrants sont morts en Méditerranée au cours de la dernière décennie, dont plus de 3 000 l'année dernière.

