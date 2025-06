Par Kevin Momanyi

Les autorités kenyanes se sont lancées dans une seconde tentative de recherche d'une tenue nationale et ont budgétisé 775.000 dollars à cet effet

Les modèles gagnants devraient être dévoilés en octobre, selon le ministère de la culture du pays.

"Un vêtement national est un vêtement reconnu par les citoyens d'un pays comme un vêtement qui incarne la diversité nationale, l'identité nationale et la civilisation d'un pays, qui renforce la cohésion de la fierté nationale et qui incarne également les valeurs et l'éthique d'une nation", a déclaré Kiprop Lagat, le directeur du ministère.

L'échec de la première tentative en 2004 était dû à une faible participation du public, la décision finale étant prise par les membres d'un comité restreint, selon les fonctionnaires.

Question de prioritaire

Cette fois-ci, davantage d'efforts ont été déployés pour impliquer les Kenyans dans le processus, selon le secrétaire principal du ministère, Ummi Bashir.

Les fonctionnaires ont expliqué aux législateurs qu'étant donné la diversité des identités ethniques au Kenya, plusieurs projets pourraient être présentés au lieu d'un seul.

"Il n'est pas nécessairement vrai que nous pourrions avoir une seule robe nationale, mais nous pourrions avoir une variété qui serait représentative de la diversité que nous avons dans ce pays", a ajouté Lagat.

Les réactions à cette initiative sont mitigées. Certains se sont demandé s'il s'agissait d'une priorité, alors que les Kenyans continuent de lutter contre la crise de la vie chère.

"Une somme de 100 millions de shillings kenyans mise de côté pour une robe nationale kenyane après l'échec de la dernière ? Quelqu'un peut-il nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi cela profite au Kényan moyen ? Nous avons des problèmes plus importants à régler", commente Martin Wachira, un habitant de la capitale, Nairobi, au micro de TRT Afrika.

Une culture riche

"C'est une bonne idée de la part du gouvernement. Nous avons besoin d'une robe qui symbolise la richesse et la profondeur de la culture et des traditions kenyanes", estime Wilson Sampeua, un habitant du comté de Nakuru.

La Tanzanie voisine aussi tente d'adopter un modèle de tenue nationale, les tentatives du gouvernement n'ayant pas abouti à un résultat durable. Dans le cadre de cet effort continu, près de 2 450 parties prenantes et habitants de tout le pays ont fait des suggestions à un comité de supervision.

D'autres pays de la région d'Afrique de l'Est, dont le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, n'ont pas officiellement de costume national. Toutefois, certaines tenues traditionnelles des différents groupes ethniques sont considérées comme des tenues nationales lors de fonctions officielles et d'événements culturels.

