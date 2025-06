Les troupes maliennes ont lancé une offensive contre les terroristes dans le nord-est du pays, près de la frontière avec l'Algérie.

« L'objectif de cette opération est de reprendre le contrôle de Tinzaouatene, la dernière ville de la frontière algérienne encore sous occupation terroriste », a déclaré le Mali lundi dans un communiqué partagé sur le réseau X par le canal d'information de l'Alliance des États du Sahel (AES).

L'AES comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont tous sous un régime militaire. « Cette nouvelle phase de la lutte contre le terrorisme au Mali marque une intensification des efforts de sécurisation des zones frontalières », ajoute le communiqué.

Lutte contre l'insurrection

Le Mali, tout comme ses voisins du Sahel, le Burkina Faso et le Niger, est confronté à des attaques régulières, qui ont fait des milliers de victimes et déplacé un nombre encore plus important de personnes.

L'offensive sur le nord intervient deux semaines après que le groupe terroriste JNIM a revendiqué la responsabilité d'une attaque majeure sur la capitale malienne Bamako, qui a fait au moins 77 morts.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont depuis des mois annoncé leur retrait du bloc régional ouest-africain de la CEDEAO, ont intensifié leur lutte contre l'insurrection, affirmant que l'un des principaux objectifs de l'Alliance des États du Sahel est de protéger les trois pays contre le terrorisme.

Le Mali avait également réussi à reprendre des villes clés, notamment Kidal dans le nord-est, qui étaient auparavant sous le contrôle des séparatistes touaregs.