La commission de discipline de la Fédération internationale reproche à l'ancien N.9 du Barça et des Lions Indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au "comportement offensant" en "violation des principes du fair-play" et à l'"incorrection de joueurs et officiels".

Il est reproché à Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors du 8e de finale perdue par les Camerounaises contre le Brésil (3-1 a.p.) lors du Mondial-U20 en Colombie, à Bogota. La délégation camerounaise a notamment contesté le penalty de l'égalisation des Brésiliennes.

La suspension d'Eto'o ne concerne pas ses fonctions de président de la Fédération mais "l'empêchera d'assister aux matches de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la Fécafoot dans toutes les catégories ou groupes d'âge", a précisé la Fifa.

Eto'o, élu président en 2021, est en conflit ouvert avec le pouvoir. En mars, il a refusé la nomination du sélectionneur belge de l'équipe A masculine Marc Brys, voulue par le ministère des Sports, avant de s'incliner.