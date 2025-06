Dikembe Mutombo, membre du panthéon de la NBA, est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau, a annoncé la NBA lundi.

"Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que la vie", a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué.

"Sur le terrain, il était l'un des plus grands bloqueurs de tirs et joueurs défensifs de l'histoire de la NBA. En dehors du terrain, il s'est donné corps et âme pour aider les autres".

Impact positif sur les communautés

"Personne n'était plus qualifié que Dikembe pour devenir le premier ambassadeur mondial de la NBA. C'était un humaniste dans l'âme", a-t-il ajouté.

"Il aimait ce que le basket-ball pouvait faire pour avoir un impact positif sur les communautés, en particulier dans sa République démocratique du Congo natale et sur tout le continent africain".

Silver a également affirmé qu'il avait eu le privilège de voyager dans le monde entier avec Dikembe, et qu'il avait pu constater de visu à quel point sa "générosité" et sa "compassion" aidaient les personnes dans le besoin.

Premier ambassadeur mondial de la NBA

L'ancien président américain, Barack Obama, a rendu hommage à "un incroyable joueur de basket-ball, l'un des meilleurs bloqueurs de tirs et défenseurs de tous les temps".

"Mais il a également inspiré une génération de jeunes en Afrique, et son travail en tant que premier ambassadeur mondial de la NBA a changé la façon dont les athlètes pensent à leur impact en dehors du terrain", a écrit l'ancien dirigeant sur X.

Bill Clinton déclare qu'il n'oubliera jamais d'avoir accueilli "la grande famille de Mutombo" à la Maison Blanche. "Ils remplissaient tout l'escalier menant à l'aile sud", se souvient-il.

"Une inspiration pour les générations futures"

L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, salue la mémoire d'"une légende du jeu en NBA et une légende de la République démocratique du Congo.

"Dikembe Mutombo a inspiré et donné de l'espoir à toute une génération de jeunes Congolais dans le monde entier. Nous avons grandi en regardant la NBA grâce à lui. C'est grâce à lui que nous sommes fiers de nos origines, a écrit l'ancien défenseur belge, originaire de la RDC.

"Tu as ouvert la voie pour moi et pour de nombreux jeunes Congolais et Africains grâce à ta légendaire carrière de basketteur et à tes actions caritatives. Vous êtes une légende de la NBA et une icône africaine qui inspirera les générations futures", affirme Serge Ibaka, ancienne star de la NBA, né à Brazzaville (République du Congo).

Intronisé au Basketball Hall of Fame

Mutombo a connu une impressionnante carrière de 18 saisons en NBA, jouant pour les Denver Nuggets, les Atlanta Hawks, les Philadelphia 76ers, les New Jersey Nets de l'époque, les New York Knicks et les Houston Rockets avant de prendre sa retraite à l'issue de la saison 2008-2009.

Il a été nommé quatre fois meilleur joueur défensif de la ligue, a été sélectionné trois fois dans l'équipe All-NBA et a participé à huit All-Star Games.

Intronisé au Basketball Hall of Fame en 2015, Mutombo a réalisé au cours de sa carrière une moyenne de 9,8 points et 10,3 rebonds.

Son maillot n° 55 a été retiré par les Nuggets et les Hawks.

