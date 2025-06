Par Abdulwasiu Hassan

L'agriculteur doit être optimiste, sinon il ne serait plus agriculteur. Will Rogers, acteur et humoriste américain, n'était probablement pas loin de la vérité lorsqu'il évoquait avec ironie les difficultés de l'agriculture à son époque.

Bien après la mort de Rogers en 1935, et même aujourd'hui dans certaines parties du monde, l'agriculture reste une activité qui implique de travailler dans les champs pendant des heures avec des outils traditionnels et de prier pour que les conditions météorologiques soient clémentes.

Samson Ogbole, un agriculteur nigérian dont la réussite dans le domaine de l'agriculture hors-sol a fait sa renommée, estime qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être optimiste en matière d'agriculture, malgré les défis posés par le changement climatique.

"La pulvérisation d'insecticides et de fongicides peut être une véritable corvée. Imaginez 400 acres de palmiers à huile ! Le drone peut le faire pour vous... Ce n'est pas la bonne nouvelle, cependant !", peut-on lire dans un récent message du jeune agriculteur sur son pseudonyme X.

"Bonne nouvelle : Une pulvérisation de précision. Le drone ne pulvérise automatiquement que là où il détecte le palmier à huile. Vous pouvez également faire pulvériser vos cultures arboricoles, sans aucune contrainte".

La technologie de pulvérisation utilisée provient d'Integrated Aerial Precision, une entreprise pionnière dans ce qu'elle appelle "une approche révolutionnaire de l'agriculture qui transforme le paysage agricole au Nigéria et en Afrique".

Une vidéo illustrant le message d'Ogbole montre un groupe de personnes remplissant de liquide un petit réservoir fixé à un drone, après quoi on voit le véhicule aérien sans pilote survoler le champ et pulvériser les palmiers à huile avec un insecticide et un fongicide.

Bien que le domaine d'Ogbole soit de l'agriculture dans un environnement contrôlé sans sol, il admet que la vidéo est un exemple remarquable de ce que pourrait être l'agriculture sur le continent, en particulier en Afrique subsaharienne.

Rupture avec le passé

Lorsque l'on évoque l'agriculture en Afrique subsaharienne, on pense d'abord à des agriculteurs de subsistance équipés uniquement d'une houe et d'un coupe-coupe pour labourer la terre.

Heureusement, la situation est en train de changer, car des jeunes gens visionnaires apportent la technologie numérique à l'agriculture. Femi Adekoya, fondateur et directeur général d'Integrated Aerial Precision, est l'un d'entre eux.

"Nous fournissons aux agriculteurs des solutions technologiques pour l'agriculture de précision. Grâce à la technologie des drones et à l'analyse des données, nous aidons les agriculteurs à cultiver plus intelligemment et à engranger des bénéfices", explique-t-il à TRT Afrika.

"La solution en elle-même n'est pas unique, mais la façon dont nous diffusons ces connaissances est différente. Pour pulvériser un hectare de riz, il faudrait généralement que deux hommes passent une journée entière à faire le travail, alors qu'un drone peut faire la même chose en 10 minutes".

Les agriculteurs économiseraient également 90 % de l'eau qu'ils utilisent habituellement pour la pulvérisation manuelle. Outre la pulvérisation ciblée, un "agriculteur volant" peut utiliser des drones pour l'inspection des biens agricoles, entre autres tâches.

Une clientèle en expansion

La plupart des clients d'Adekoya sont actuellement des agriculteurs commerciaux de grande et moyenne taille qui peuvent tirer parti de l'échelle offerte par la technologie pour améliorer leur rentabilité.

"Notre mission est de soutenir l'échelle, car c'est ce qui fonctionne dans le monde des affaires. Mais nous recherchons également des groupes de petits agriculteurs ayant la bonne mentalité commerciale", explique-t-il à TRT Afrika.

L'un des défis à relever pour étendre la portée de la technologie est l'infrastructure rurale, comme l'illustre une vidéo sur la page X d'Adekoya. On le voit serrer un gros sac et conduire une moto sur une route non goudronnée menant à une ferme.

"Imaginez que vous passiez plus de cinq heures à moto sur une route poussiéreuse et cahoteuse qui mène à un village de l'État d'Oyo. Et cela après avoir voyagé en voiture jusqu'à la ville principale depuis Lagos. Souvent, je ne partage pas la fin de mon histoire, mais voici un aperçu", écrit-il dans la légende.

Malgré ces difficultés, Adekoya poursuit sa vision : amener la technologie des drones dans l'agriculture jusque dans les coins les plus reculés du Nigeria et au-delà.

Formation et développement

La Precision Field Academy, créée par Adekoya et son équipe, forme déjà des jeunes à l'utilisation de la technologie des drones dans l'agriculture.

"Cette initiative vise à former la prochaine génération d'agriculteurs compétents sur le plan technique et numérique. Nous reconnaissons que ce que nous faisons dans l'industrie agricole est naissant, bien que révolutionnaire", dit-il.

"Nous devons renforcer nos capacités et la Precision Field Academy est le véhicule de cette transition".

Comme pour toutes les nouvelles technologies qui suscitent un engouement, certaines personnes considèrent que les drones représentent un danger pour le gagne-pain des agriculteurs.

"Ils ne réalisent pas qu'apprendre à utiliser les drones pour la pulvérisation les aidera à décrocher des emplois mieux rémunérés. De plus, dans certaines régions où les ouvriers agricoles sont rares, les drones sont une aubaine au-delà de l'efficacité de l'utilisation et de l'échelle", confie Adekoya à TRT Afrika.

