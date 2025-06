La mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (FINUL) a averti mardi, que toute invasion israélienne du territoire libanais constituerait une violation de la souveraineté du pays et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU.

"Ceci constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban, ainsi qu'une violation de la résolution 1701", a déclaré la FINUL dans un communiqué.

L'armée israélienne a fait savoir, plus tôt mardi, avoir commencé des opérations terrestres "limitées et ciblées" dans le sud du Liban.

La mission de maintien de la paix de l'ONU a appelé Israël et le Hezbollah à "renoncer à toute escalade", affirmant que "les civils doivent être protégés, les infrastructures civiles ne doivent pas être ciblées et le droit international doit être respecté".

"Nous exhortons vivement les parties à se réengager à respecter les résolutions du Conseil de sécurité et la résolution 1701 (2006) comme seule solution viable pour ramener la stabilité dans cette région", a ajouté la même source.

Adoptée le 11 août 2006, la résolution 1701 appelle à une cessation complète des hostilités entre le Liban et Israël et à l'établissement d'une zone démilitarisée entre la Ligne bleue (la frontière entre le Liban et Israël) et le fleuve Litani, permettant uniquement à l'armée libanaise et à la FINUL de posséder des armes et du matériel militaire dans la région.

Depuis le 23 septembre, Israël lance des frappes aériennes massives contre ce qu'il appelle "des cibles du Hezbollah" à travers le Liban, tuant plus de 1 057 personnes et en blessant plus de 2 950 autres, selon le ministère libanais de la Santé.

Plusieurs dirigeants du Hezbollah ont été également tués, dont son chef Hassan Nasrallah.

Le Hezbollah et Israël sont engagés dans une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre d'Israël contre Gaza, qui a tué près de 41 600 personnes, la plupart des femmes et des enfants, à la suite d'une attaque surprise perpétrée par le mouvement de résistance palestinienne Hamas, en octobre dernier.

La communauté internationale a averti que les attaques israéliennes au Liban pourraient faire évoluer le conflit de Gaza vers une guerre régionale plus étendue.