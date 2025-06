"Là où les organisations internationales chargées d'assurer la paix et la sécurité sont inefficaces, reconnaitre l'État de Palestine a une grande signification", a assuré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence conjointe animée mardi avec son homologue finlandais, Alexander Stubb.

Le président de la Finlande, Alexander Stubb, effectue actuellement une visite officielle en Turquie. Dans le cadre de cette visite, il a été reçu par le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, au palais présidentiel à Ankara.

A l'issue de la rencontre, les deux leaders ont répondu aux questions des journalistes au cours d'une conférence de presse.

Erdogan a insisté sur l'importance, dans la situation actuelle avec la guerre que mène Israël contre Gaza et le Liban, de reconnaitre l'État de Palestine.

"Là où les organisations internationales chargées d'assurer la paix et la sécurité sont inefficaces, reconnaitre l'État de Palestine a une grande signification", a-t-il dit avant d'ajouter:

"Depuis le 7 octobre, 9 pays ont reconnu l'État de Palestine. Nous réitérons notre appel aux pays qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître l'État de Palestine."

"J'ai exprimé ouvertement notre position sur les massacres perpétrés par Israël, tant aux Nations unies que dans notre Parlement aujourd'hui. Notre position contre l'occupation injuste et illégale d'Israël et sa poursuite de la colonisation est le premier devoir de tous les États et de toutes les organisations internationales. Je réitère donc notre appel à un cessez-le-feu permanent immédiat à Gaza et à l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous devons également soutenir le peuple et le gouvernement libanais dans ce processus", a-t-il insisté.

Erdogan a notamment indiqué que les relations dans le domaine de l'industrie de Défense allaient s'accentuer entre la Finlande et la Turquie, deux alliés au sein de l'OTAN.

"Le mécanisme conjoint permanent que nous avons établi avec le mémorandum trilatéral au cours du processus d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN contribue à renforcer notre coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Nous suivons également avec satisfaction les mesures prises dans ce domaine. Bien entendu, nous transmettons nos attentes au plus haut niveau", a-t-il précisé.

Il a également dit attendre de la Finlande qu'elle continue à soutenir l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne.