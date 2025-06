Par Sylvia Chebet

Les cris des nouveau-nés résonnent sans cesse dans un service de l'hôpital universitaire de Nyala, dans le sud du Darfour, au Soudan, tandis que des visages inquiets entrent et sortent du hall et que le personnel soignant vaque péniblement à ses occupations.

Au milieu de cette activité fébrile, un nourrisson reste curieusement silencieux, comme s'il avait été bercé par l'étreinte de sa mère. Les yeux affolés de la mère révèlent la réalité.

Il s'avère que le bébé a succombé à une septicémie - une mort médicalement évitable, si seulement le système de santé soudanais ne s'était pas effondré sous le poids du conflit.

"À la guerre, il n'y a pas de soldats non blessés", a déclaré l'écrivain argentin José Narosky.

Cette vérité est illustrée par les souffrances des bébés nés dans un contexte de conflit et atteints de septicémie, une maladie potentiellement mortelle dans laquelle le système immunitaire réagit de manière extrême à une infection en provoquant des lésions tissulaires et un dysfonctionnement des organes.

Les services pédiatriques des hôpitaux de Nyala et de Kas Rural ont enregistré à eux seuls 48 décès de nourrissons dus à la septicémie entre janvier et juin de cette année, selon un rapport de l'organisation caritative internationale Médecins Sans Frontières (MSF).

Le rapport, intitulé "Driven to Oblivion : The Toll of Conflict and Neglect on the Health of Mothers and Children in South Darfur", mentionne également 46 décès maternels dans les deux hôpitaux au cours de la période janvier-août.

"C'est une crise comme je n'en ai jamais vu dans ma carrière", déclare le Dr Gillian Burkhardt, responsable des activités de santé sexuelle et reproductive de MSF.

Difficultés dans le domaine des soins de santé

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé 11 millions de décès liés à la septicémie dans le monde en 2020, ce qui illustre la gravité de ce défi médical.

Or, la septicémie peut être évitée grâce à un traitement rapide des infections et au maintien d'un environnement aseptisé, deux éléments qui sont actuellement un luxe que les mères soudanaises enceintes et les nouveau-nés ne peuvent que souhaiter alors que la guerre fait rage.

En l'absence d'articles essentiels tels que le savon, les tapis d'accouchement propres et les instruments stérilisés, les infections sont endémiques.

Les antibiotiques sont rares ; les mères et les bébés en détresse arrivent souvent à l'hôpital mais ne reçoivent pas le traitement médical dont ils ont besoin de toute urgence. "Ils n'ont nulle part où aller", explique le Dr Burkhardt.

"Les nouveau-nés, les femmes enceintes et les nouvelles mères meurent en nombre choquant. Tout s'est effondré."

Au Darfour Sud, les établissements de santé fonctionnels sont rares. Cette situation, associée à des coûts de transport inabordables, signifie que de nombreuses femmes ne sont soignées que lorsqu'il est trop tard.

"Une patiente enceinte d'une zone rurale a attendu deux jours pour réunir l'argent nécessaire à son traitement. Lorsqu'elle s'est rendue dans un centre de santé, il n'y avait plus de médicaments, alors elle est rentrée chez elle", se souvient Maria Fix, responsable de l'équipe médicale de MSF au Darfour Sud.

"Trois jours plus tard, son état s'est détérioré. Une fois de plus, elle a dû attendre cinq heures pour être transportée. Elle était déjà dans le coma lorsqu'elle est arrivée chez nous".

Cette femme et son enfant à naître allaient faire partie des statistiques qui définissent le Soudan comme l'un des endroits les plus dangereux au monde pour donner naissance à un enfant en raison de la guerre.

"Elle est morte d'une infection qui aurait pu être évitée", déplore Maria. Selon le rapport de MSF, 78 % des décès maternels surviennent dans les 24 heures suivant l'admission.

"J'ai vu beaucoup de femmes mourir dans la première heure, car elles étaient déjà dans un état critique lorsqu'elles sont arrivées chez nous", explique le Dr Burkhardt à TRT Afrika.

Les décès enregistrés dans les hôpitaux de Nyala et de Kas entre janvier et août représentent plus de 7% des décès maternels dans toutes les structures de MSF dans le monde en 2023.

Effondrement du système

Le docteur Muddater Ahmed Yahya Basher, qui a nagé à travers les eaux de crue pour accéder à un hôpital, selon une vidéo devenue récemment virale, estime que le système de santé s'est effondré dans tout le Soudan.

La situation n'est pas différente à Tokar, près de la mer Rouge, dans le nord-est du Soudan, où il est basé.

"Nous vivons une période extrêmement difficile et j'espère que tous les pays soutiendront le Soudan et son peuple. Nous devons mettre fin à la guerre, rétablir la paix et ramener les personnes déplacées dans leurs foyers", confie le Dr Basher à TRT Afrika.

Des milliers d'enfants sont au bord de la famine et de la mort.

En août, 30 000 enfants de moins de deux ans ont fait l'objet d'un dépistage de la malnutrition dans le sud du Darfour. Parmi eux, 32,5 % souffraient de malnutrition aiguë, bien au-delà du seuil d'urgence de 15 % fixé par l'OMS.

La crise risque d'enfermer les familles dans des cycles prolongés de malnutrition, de maladie et de détérioration de la santé sur plusieurs générations.

Un couple qui a recueilli huit enfants après avoir perdu sa mère, victime d'une grave hémorragie en donnant naissance à des jumeaux, a expliqué à une équipe de MSF qu'il avait du mal à s'occuper des enfants.

"Nous ne gagnons pas assez pour les nourrir. Nous sommes maintenant 13 dans la maison. Nous nous contentons de bouillie et de sauce avec un peu de sel et peu ou pas d'huile", ont signalé les parents d'accueil.

Le Dr Burkhardt s'inquiète des crises interdépendantes qui aggravent les souffrances de la population soudanaise.

"De multiples urgences sanitaires se produisent simultanément, sans que les Nations unies et d'autres acteurs ne réagissent, ou presque, au niveau international", ajoute-t-elle.

"La disparité entre les besoins énormes en matière de soins de santé, de nourriture et de services de base et l'absence constante de réponse de la communauté internationale est scandaleuse."

Les pénuries d'approvisionnement sont aggravées par les parties belligérantes, qui continuent de bloquer ou de restreindre l'accès à l'aide vitale.

