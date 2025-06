Par Richard Falk

Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis les attaques menées par le Hamas le 7 octobre, Israël a affirmé être motivé par des objectifs antiterroristes visant à exterminer le Hamas et, plus récemment, à détruire le Hezbollah en tant qu'adversaire crédible et, ce faisant, à affaiblir son adversaire redouté, l'Iran.

Son autre objectif a été de présenter le Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen comme des mandataires de l'ennemi juré, l'Iran, qui est accusé d'être le principal soutien du "terrorisme anti-israélien" au Moyen-Orient, une coalition décrite avec mépris par l'Occident comme "l'axe de la résistance".

L'assaut mené par Israël ces dernières semaines contre des cibles présumées du Hezbollah dans le sud du Liban, à la manière de Gaza, jette de nouveaux nuages sombres sur la célébration du sinistre anniversaire du 7 octobre.

Cette dernière phase de l'hyper-violence israélienne a culminé avec les attaques meurtrières contre les bippers et les radios, suivies quelques jours plus tard par l'assassinat du chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 27 septembre. Et ce, un an après que le secrétaire général des Nations unies a déclaré que le monde "devenait déstabilisé par la montée des tensions géopolitiques".

Au milieu de cette préoccupation pour les rapports quotidiens d'atrocités et de souffrances civiles prolongées, une question commence à être posée en réaction à l'excès prolongé de violence israélienne couplé à son refus obstiné d'accepter le soutien quasi-universel pour un accord de cessez-le-feu/échange de prisonniers à Gaza :

- Quel est l'objectif stratégique d'Israël qui mérite un tel sacrifice de sa réputation mondiale en tant qu'État dynamique et légitime, même s'il est controversé ?

Derrière cette question troublante se cache une interrogation anxieuse connexe :

- Israël a-t-il une finalité qui pourrait justifier, du moins à ses yeux, ce sacrifice ainsi qu'une acceptation maussade des stigmates criminels d'allégations crédibles d'apartheid et de génocide, ainsi que de la longue liste de crimes contre l'humanité ?

La finalité de Netanyahou

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est apparu à New York et a prononcé un étrange discours devant une Assemblée générale des Nations unies vidée de la plupart de ses délégués, mêlant l'amertume à une vision israélienne de la paix.

Dans une attaque de diversion, il a qualifié l'ONU de "marécage de bile antisémite", par lequel toute allégation contre Israël, aussi perverse soit-elle, pourrait obtenir "une majorité automatique" contre le seul État à majorité juive du monde "dans cette société à terre plate" qu'est l'ONU.

C'est dans cette atmosphère tendue que Netanyahou a choisi d'annoncer sa vision grandiose d'une finalité israélienne qui prétend apporter la paix et la prospérité à la région.

Ce que Netanyahou a présenté à la salle des Nations Unies presque vide (car de nombreux délégués ont quitté la salle pour protester contre son discours) était un ensemble de mesures géopolitiques liées par le verbiage des "bénédictions de la paix".

Il s'agissait essentiellement d'un manifeste dont la première étape consistait à détruire les adversaires actifs d'Israël, les mandataires de l'Iran. Elle devait être suivie d'un "accord de paix historique avec l'Arabie saoudite", présenté comme une suite spectaculaire des accords d'Abraham conclus au cours de la dernière période de la présidence de Donald Trump, il y a quatre ans.

Ces mots proclamant "un nouveau Moyen-Orient" ont été mis en avant par Netanyahou, qui a déclaré : "Quelles bénédictions une telle paix avec l'Arabie saoudite apporterait."

Hormis ceux qui voulaient se laisser berner par une telle vision, la plupart des personnes informées ont compris qu'il ne s'agissait que d'un exemple grossier de propagande d'État.

Netanyahou a présenté une carte de son nouveau Moyen-Orient qui n'attribuait aucune présence à l'État palestinien, alors même que l'Arabie saoudite avait indiqué qu'elle n'établirait pas la paix avec Israël tant qu'il n'y aurait pas d'État palestinien.

Cette omission n'était pas un oubli. La coalition de Netanyahou avec les partis religieux d'extrême droite dirigés par des extrémistes tels que le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des finances Bezalel Smotrich s'effondrerait dès l'instant où un véritable engagement en faveur d'un État palestinien serait officiellement entériné.

Il est impossible de croire que Netanyahou n'était pas conscient de cette contrainte, et il semble donc peu probable, pour ne pas dire plus, qu'il s'attendait à un quelconque enthousiasme, même à Washington, pour sa vision d'une finalité de construction de la paix.

Sonder la véritable finalité d'Israël

Sous l'idée de la finalité d'Israël, qui relève des relations publiques, se cache une réalité inquiétante.

Même avant que le gouvernement Netanyahou ne prenne le pouvoir au début de l'année 2023, il était évident que l'agenda politique d'Israël avait une finalité non divulguée qui achèverait le projet sioniste après un siècle d'efforts coloniaux.

Cela m'est apparu clairement lorsque le gouvernement israélien a introduit une loi fondamentale quasi-constitutionnelle en 2018. Avec cette loi, les droits suprématistes juifs ont été inscrits dans le droit israélien comme conférant le droit à l'autodétermination exclusivement au peuple juif, établissant l'hébreu comme seule langue officielle d'Israël et étendant la souveraineté protectrice israélienne aux colonies de Cisjordanie occupées.

C'est cette action législative de la Knesset qui a confirmé la finalité israélienne d'une solution à un seul État, largement connue sous le nom de "Grand Israël", une formule visant à étendre la souveraineté d'Israël sur la Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est, en violation du droit international et du consensus des Nations unies, y compris celui des pays occidentaux.

Une telle loi fondamentale ne peut être modifiée par une action législative normale, mais seulement par une loi fondamentale ultérieure.

Lorsque la coalition Netanyahou a pris le pouvoir, des signaux provocateurs ont laissé entendre que cette loi fondamentale de 2018 serait expédiée de manière coercitive en tant que priorité numéro un d'Israël. Ce signal a d'abord été donné par le feu vert informel, mais indubitable, à la violence des colons en Cisjordanie occupée, avec le message fréquemment formulé à l'intention des résidents palestiniens : "Partez ou nous vous tuerons".

En septembre 2023, le discours de Netanyahou à l'ONU présentant une carte de la région sans Palestine a été renforcé par des efforts diplomatiques fébriles visant à obtenir une normalisation abrahamique avec certains États arabes, indications supplémentaires pour établir ce que l'on appelle le "Grand Israël".

Ces actes, ainsi que les provocations dans l'enceinte de la mosquée Al Aqsa, ont contribué à préparer le terrain pour l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, un événement lui-même aujourd'hui voilé d'une ambiguïté qui ne peut être levée que par une enquête internationale.

Des erreurs de calcul de part et d'autre

Dans un premier temps, le monde a largement accepté, ou du moins toléré, la version israélienne du 7 octobre, y compris les représailles justifiées par l'exercice du "droit à l'autodéfense" en vertu du droit international.

Au fur et à mesure que de nouvelles informations sont devenues disponibles, la rationalisation initiale de la réponse israélienne au 7 octobre est devenue problématique. Il a été établi que legouvernement Netanyahou avait reçu plusieurs avertissements fiables concernant une attaque imminente du Hamas.

Après des mois d'entraînement, il semble incroyable que les capacités de surveillance israéliennes de classe mondiale n'aient pas été alertées, et l'ampleur et la sévérité immédiates de la réponse ont fait naître le soupçon qu'Israël cherchait un prétexte pour provoquer l'évacuation forcée des Palestiniens de Gaza, puis de la Cisjordanie occupée.

Cela semblait être un prélude crédible à l'établissement formel du "Grand Israël" et à la réalisation de la véritable finalité d'Israël.

Rétrospectivement, aussi bien le Hamas qu'Israël semblent avoir fait une grave erreur de calcul. Israël semble avoir compté sur le fait que la violence génocidaire entraînerait soit une capitulation politique, soit une évacuation transfrontalière, et une nouvelle vague de réfugiés palestiniens.

Après avoir tant enduré, il est difficile d'envisager que les Palestiniens, aussi décimés soient-ils par l'assaut israélien, acceptent une fin de partie qui n'inclurait pas l'établissement d'un avenir politique viable pour la Palestine.

Israël a sous-estimé l'attachement des Palestiniens à leur terre, même face à une dévastation totale. L'opinion publique mondiale s'est également montrée hostile à la violence israélienne après une période de grâce initiale, compte tenu des atrocités infligées et des otages capturés lors de l'attaque menée par le Hamas.

De son côté, le Hamas a sous-estimé la férocité de la réponse israélienne, apparemment parce qu'il a conçu son attaque selon des schémas normaux d'action et de réaction sur le champ de bataille, et non en fonction du scénario israélien de fin de partie.

Les vaines déclarations de victoire d'Israël suggèrent que la coalition Netanyahou est toujours aussi attachée à la finalité du "Grand Israël", l'élargissement de la zone de combat au Liban semblant la rendre plus viable.

Après avoir tant enduré, il est difficile d'envisager que les Palestiniens, aussi décimés soient-ils par l'assaut israélien, acceptent une fin de partie qui n'inclurait pas l'établissement d'un avenir politique viable pour la Palestine. Il pourrait s'agir soit d'un État palestinien viable, soit d'une nouvelle confédération crédible à un seul État, fondée sur l'égalité absolue entre ces deux peuples.

En conclusion, les conditions politiques ne sont pas actuellement réunies pour une fin de partie qui satisferait les attentes minimales des deux peuples.

L'auteur, Richard Falk, est professeur émérite de droit international à l'université de Princeton, ancien rapporteur spécial des Nations unies pour la Palestine occupée et coauteur de l'ouvrage récemment « Liberating the United Nations : Realism with Hope » (2024). Il a été nommé plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix depuis 2008.

