Le groupe libanais Hezbollah affirme avoir repoussé une force d'infanterie israélienne qui tentait de s'infiltrer dans la ville d'Odaisseh, dans le sud du Liban.

Dans un communiqué, le Hezbollah affirme avoir infligé des pertes à la force israélienne et l'avoir forcée à battre en retraite.

Il s'agit du premier affrontement direct entre les combattants du Hezbollah et les forces israéliennes depuis qu'Israël a lancé une opération groupée dans le sud du Liban mardi.

Depuis le 23 septembre, Israël a lancé des frappes aériennes massives contre ce qu'il appelle des cibles du Hezbollah dans tout le Liban, tuant plus de 1 073 personnes et en blessant plus de 2 950 autres, selon le ministère libanais de la santé.

Les principaux dirigeants du Hezbollah, dont son chef Hassan Nasrallah, ont été tués lors des attaques israéliennes.

Le Hezbollah et Israël se livrent depuis octobre à une guerre transfrontalière, en parallèle à la guerre d'Israël contre Gaza qui a fait plus de 41 600 morts, pour la plupart des femmes et des enfants.

Lire aussi : Pourquoi l'Iran a-t-il lancé une attaque de missiles contre Israël ?

La communauté internationale a prévenu que les attaques israéliennes au Liban pourraient faire dégénérer le conflit de Gaza en une guerre régionale plus large.

L’heure est à l’évaluation

À Téhéran, le chef d'état-major de l'armée iranienne a averti que l’Iran frappera "toutes les infrastructures" d'Israël s'il est attaqué en riposte à ses lancements de missiles mardi.

"Si le régime sioniste, qui est devenu fou, n'est pas contrôlé par ses soutiens américain et européen et veut poursuivre ces crimes ou agir contre notre souveraineté et notre intégrité territoriale, l'opération comme celle de ce soir (mardi) sera répétée avec une plus grande intensité et toutes les infrastructures du régime seront visées", a déclaré le général Bagheri à la télévision d'Etat iranienne.

L’armée iranienne avait, auparavant, mis en garde contre toute intervention militaire contre son sol en soutien à Israël. "En cas d'intervention directe de la part des pays soutenant le régime dans l'agression et l'attaque contre l'Iran, leurs centres et intérêts dans la région seront également confrontés à une puissante attaque", a annoncé un communiqué de l'état-major des forces armées iraniennes, cité par l'agence Fars.

La télévision d’État iranienne a affirmé que pas moins de 200 missiles, dont des missiles balistiques hypersoniques, ont été lancés par l’armée iranienne la nuit dernière contre Israël.

Le chef d'état-major iranien a affirmé que les attaques avaient visé "les trois principales bases aériennes militaires du régime sioniste, le Mossad (les services secrets israéliens), la base aérienne de Nevatim pour les avions F-35 et la base aérienne de Hatzerim, qui a été utilisée pour assassiner le martyr Nasrallah".

Alors qu’Israël assure que la plupart des missiles ont été interceptés par le système de défense, dit "Dôme de fer", les Gardiens de la Révolution iranienne affirment que "90% des missiles" avaient "atteint leurs cibles".