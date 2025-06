Les réserves de change de l'Ouganda ont diminué de 4,3% au cours des trois mois jusqu'à la fin du mois de juillet par rapport aux trois mois précédents, prolongeant ainsi une récente tendance à la baisse, a déclaré la banque centrale dans un rapport publié mercredi.

A la fin du mois de juillet, le stock de réserves du pays était de 3,3 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ trois mois d'importations, en baisse par rapport aux 3,5 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, a précisé la Banque de l'Ouganda.

Cette baisse est due à "l'augmentation des paiements au titre du service de la dette extérieure, à l'incapacité d'obtenir des prêts extérieurs à des conditions abordables et à l'achat limité de devises", a ajouté la banque.

La banque centrale a commencé à acheter de l'or pour aider à augmenter et à diversifier les réserves.

Entrées de devises

"Cette réduction des actifs de réserve souligne la nécessité d'améliorer la gestion de la dette publique et les stratégies visant à accroître les entrées de devises étrangères", a précisé la banque centrale.

Bien qu'elle reste viable, la dette publique de l'Ouganda est confrontée à un "risque modéré de surendettement" et une planification est nécessaire pour atténuer les vulnérabilités potentielles, a dit la banque.

L'économie devrait croître entre 6,0 et 6,5 % au cours de l'exercice 2024/25 (juillet-juin), en partie soutenue par des investissements plus importants du secteur privé et le début des exportations de pétrole, qui devraient commencer l'année prochaine, a fait savoir la banque.

