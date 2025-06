Les familles des personnes disparues ont déclaré mercredi qu'elles attendaient de retrouver leurs proches plusieurs semaines après les inondations dévastatrices qui ont frappé le Nigeria.

Des dizaines de victimes, dont des enfants, sont portées disparues malgré les efforts de recherche et de sauvetage déployés après les inondations qui ont ravagé le nord-est du pays.

Au moins 400 personnes sont mortes à ce jour au Nigeria.

Maiduguri, dans l'État de Borno, est l'une des villes les plus touchées par les inondations qui ont frappé la région du 9 au 13 septembre.

Les autorités ont mis en cause l'effondrement d'un barrage ainsi que le déversement d'eau excédentaire en provenance du Cameroun voisin.

"Le voir mort ou vif"

Yusuf Balami a déclaré à Anadolu qu'il n'avait pas trouvé son père de 72 ans après plusieurs jours de recherche.

"Nous avons cherché mon père dans tous les hôpitaux publics et privés de la ville et dans les morgues. Il est toujours porté disparu. Nous ne faisons qu'espérer et attendre de le voir mort ou vif", a-t-il déclaré.

Pour Nafisat Ahmed, veuve, la disparition de son fils de 12 ans le 10 septembre est une double tragédie, car elle a perdu son mari lors d'un attentat terroriste il y a plusieurs années.

Le garçon s'était porté volontaire pour retourner à son appartement afin de récupérer les médicaments et la carte de débit de sa mère après avoir échappé à la montée des eaux.

"Ses deux frères aînés et moi-même avons attendu longtemps, mais Mohammed n'est jamais revenu", a déclaré Ahmed à Anadolu.

Bureau de signalement

Deux autres familles ont partagé des histoires similaires d'anxiété et d'angoisse liées à l'attente interminable de leurs proches qui auraient été emportés par les inondations qui ont tué au moins 50 personnes à Maiduguri et déplacé 2 millions d'habitants.

Le commissaire à l'information et à la sécurité intérieure de l'État de Borno, Usman Tahir, a déclaré à Anadolu que le gouvernement de l'État était "en train de faire le point sur les victimes".

Le directeur de l'agence de gestion des urgences de l'État de Borno, Barkindo Saidu, a déclaré que les autorités avaient mis en place un bureau de signalement pour recueillir des statistiques sur les personnes portées disparues.

La plupart des régions d'Afrique centrale et occidentale, ainsi que le Sahel, ont connu de graves inondations en raison des fortes précipitations.

Environ 300 personnes ont été tuées par les inondations au Niger voisin.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp