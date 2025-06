Qui pour succéder à Aliou Cissé sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal ? La question est sur toutes les lèvres du public sportif du pays. Si la Fédération sénégalaise de football (FSF) n'a pas encore évoqué de noms, elle a précisé sur son compte Facebook qu'elle privilégierait un entraineur sénégalais pour succéder à Cissé à la tête des "Lions de la Téranga".

C'est une page qui se tourne. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui a mené l'équipe au titre de la Coupe d'Afrique des Nations et aux deux dernières Coupes du monde, a perdu son poste mercredi, la FSF citant une demande du gouvernement de ne pas renouveler son contrat.

Cissé a passé près de 10 ans à la tête des Lions de la Teranga, atteignant notamment deux finales de la Coupe d'Afrique des Nations - remportant le titre en 2022 - et les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Le Sénégal s'est rendu à cette compétition au Qatar sans son attaquant vedette Sadio Mané, qui était blessé.

L'instance dirigeante du football sénégalais a publié mercredi une lettre remerciant Cissé pour son travail et "ses brillants résultats"

L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain devait tenir une conférence de presse vendredi pour annoncer sa sélection pour les prochains matches de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Chute dans le classement

La lettre énumère également les raisons invoquées par le ministère des sports pour ne pas renouveler le contrat de Cissé pour un an : Le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés lors des derniers tournois, la chute du classement de l'équipe au sein de la FIFA et le risque de détérioration des relations entre l'équipe et le public sénégalais.

Il n'était pas clair si la demande du ministère était en conflit avec les règles de la FIFA interdisant l'ingérence du gouvernement dans la gestion indépendante de ses fédérations membres.

Le Sénégal n'a pas réussi à conserver son titre de champion d'Afrique cette année. L'équipe de Cissé a été éliminée en huitième de finale aux tirs au but par la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui a remporté le titre.

La FIFA classe désormais le Sénégal au 21e rang mondial, quatre places en dessous de son record atteint entre février et avril de cette année.

