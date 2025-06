Les chefs d'état-major des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se sont réunis mardi à Goma pour évaluer le déploiement de leurs premiers contingents militaires dans l'Est de la RDC.

Cette évaluation prendra en compte également les aspects logistiques, notamment en termes d’équipements et d’effectifs militaires. C’est la première fois que les hauts-grades de l’organisme de l’Afrique australe se rencontrent.

Ils évaluent l'opérationnalisation du mandat de leur mission dans la province congolaise du Nord-Kivu une année après, a précisé le général-major Ibhrahim Mike Muhona.

Ces autorités militaires de la SADC devront déterminer les avancées ainsi que les défis de leurs opérations sur le terrain de combat et envisager de nouvelles stratégies.

"Après avoir reçu le mandat d’une année, nous avons mené les opérations, alors le mandat d’une année touche à sa fin. C’est pourquoi nos autorités ont demandé qu’on fasse l’évaluation pour voir non seulement les avancées, mais aussi les défis dans les opérations", a dit le général-major Ibhrahim Mike Muhona.

Les contingents de la SADC déployés dans l’Est de la RDC proviennent de l’Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie.

"Après l’agression de la RDC, la SADC a décidé de créer et d’envoyer une force en provenance de l’Afrique du Sud, de Malawi et de la Tanzanie pour appuyer les FARDC dans les opérations contre les groupes armés et surtout contre le M23", a rappelé l’officier militaire de la SADC.

En 15 décembre 2023, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a déployé des forces en RDC pour "faire face à l’instabilité et à la détérioration de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC".

Cette action était censée être conforme au pacte de défense mutuelle de la SADC, qui stipule que "toute attaque armée perpétrée contre l’un des États membres sera considérée comme une menace pour la paix et la sécurité régionales et fera l’objet d’une action collective immédiate".

La SADC a son siège à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de renforcer la coopération et l'intégration socio-économiques régionales, ainsi que la coopération politique et sécuritaire entre ses États membres.

