La Grande-Bretagne a déclaré jeudi qu'elle abandonnerait la souveraineté des îles Chagos à l'île Maurice dans le cadre d'un accord qui permettrait aux personnes déplacées il y a plusieurs décennies de rentrer chez elles, tandis que Londres conserverait l'usage de la base militaire britannico-américaine de Diego Garcia.

Selon la Grande-Bretagne, le fonctionnement de Diego Garcia, une base militaire stratégique exploitée conjointement avec les États-Unis, est protégé par l'accord, qui permet également à l'île Maurice de réinstaller le reste des îles après que sa population a été déplacée.

"Ce gouvernement a hérité d'une situation où le fonctionnement sûr et à long terme de la base militaire de Diego Garcia était menacé, avec une souveraineté contestée et des litiges juridiques en cours", a affirmé le ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy, dans un communiqué.

"L'accord d'aujourd'hui garantit cette base militaire vitale pour l'avenir. Il renforcera notre rôle dans la sauvegarde de la sécurité mondiale, éliminera toute possibilité que l'océan Indien soit utilisé comme une dangereuse route d'immigration clandestine vers le Royaume-Uni, et garantira notre relation à long terme avec l'île Maurice".

Résidents expulsés

La Grande-Bretagne, qui contrôle la région depuis 1814, a détaché les îles Chagos de l'île Maurice en 1965 - une ancienne colonie devenue indépendante trois ans plus tard - pour créer le Territoire britannique de l'océan Indien.

Au début des années 1970, elle a expulsé près de 2 000 habitants vers l'île Maurice et les Seychelles pour faire place à une base aérienne sur la plus grande île, Diego Garcia, qu'elle avait louée aux États-Unis en 1966.

La Cour mondiale a stipulé en 2019 que la Grande-Bretagne devait renoncer au contrôle des îles et qu'elle avait injustement forcé la population à partir dans les années 1970 pour faire place à une base aérienne américaine.

Dans une déclaration commune, la Grande-Bretagne et Maurice ont déclaré que l'accord politique bénéficiait du soutien et de l'assistance des États-Unis et de l'Inde.

