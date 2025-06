Le Kenya Wildlife Service (KWS), une agence publique de gestion de la faune, a entamé jeudi une opération de déplacement d'éléphants dans le but de stimuler la coexistence entre l'homme et la faune et de renforcer la conservation des habitats de la faune.

Le KWS a indiqué que près de 50 éléphants seraient transférés de la réserve nationale de Mwea vers le parc national d'Aberdare, tous deux situés dans le centre du pays.

Ce pays de l’Afrique de l’est confronté à un déclin alarmant de sa population d'éléphants, en raison d'un braconnage effréné pour l'ivoire.

La population d'éléphants du Kenya augmente de 5 % par an, avec une estimation de 36 280 éléphants en 2021.

Entre 1979 et 1989, le Kenya a été confronté à un déclin alarmant de sa population d'éléphants, en raison d'un braconnage effréné pour l'ivoire. Le nombre d'éléphants est passé d'environ 170 000 à seulement 16 000.

Selon l’Agence publique de gestion de la faune, ce transfert s'inscrit dans le cadre du Plan d'action national pour les éléphants 2023-2032, élaboré par l'agence et ses partenaires, qui prévoit de garantir une population durable d'éléphants, d'atténuer les conflits entre l'homme et l'éléphant et de restaurer les habitats dégradés.

"Ce transfert s'inscrit également dans le cadre du nouveau plan stratégique 2024-2028 du KWS, qui met l'accent sur les techniques modernes de conservation, l'engagement communautaire et l'intégration de la technologie", a fait savoir le KWS dans un communiqué publié à Nairobi, la capitale du Kenya.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp