Par Susan Mwongeli

TRT Afrika, Adana, Turquie

Teknofest, le plus grand festival aérospatial et technologique de Turquie, bat son plein dans la ville méridionale d'Adana. La foire technologique de cinq jours a débuté mercredi au milieu d'expositions spectaculaires.

On y trouve des jets, des avions de guerre, des UAV (véhicules aériens sans pilote), des hélicoptères et bien d'autres choses, car le salon propose des compétitions, des spectacles aériens, des expositions technologiques et des ateliers.

Outre les engins volants, le salon propose également des activités passionnantes dans les domaines du transport intelligent, de la conception de fusées, de la biotechnologie et des drones sous-marins.

"Partout dans le monde, la technologie est très importante. Aujourd'hui, le Teknofest est organisé à Adana, en Turquie'', se félicite Yavuz Selim Köşger, le gouverneur de la province d'Adana à TRT Afrika.

''Ce festival montre que la Turquie a atteint un niveau très important, surtout en termes de technologie de défense. Nous avons donc besoin que les jeunes comprennent la capacité de leur pays'', souligne-t-il.

L'événement est organisé conjointement par la fondation Turkish Technology Team (T3) et le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie depuis 2018, en coopération avec des dizaines de ministères, d'institutions publiques, d'entreprises privées et d'universités.

Les participants peuvent mettre la main sur certaines des dernières technologies de pointe et il y a une compétition massive avec des inventeurs du monde entier.

"Aujourd'hui, je suis venu ici dans le cadre d'un voyage scolaire pour voir ce que fait mon pays. J'ai vu les avions et tout le reste, et je suis très fier de mon pays. Ils m'inspirent tellement à exprimer mes idées et à créer des choses comme ça", explique à TRT Afrika un élève qui assiste à l'exposition.

Lors du premier jour de cet événement technologique de premier plan, le nouveau drone de combat Bayraktar TB3 du producteur turc de drones Baykar a été présenté au public. L'appareil a effectué son premier vol il y a un an.

Le Bayraktar TB3 a effectué mercredi son premier vol public en même temps que le Bayraktar Akinci, un autre drone fabriqué par Baykar, lors de l'événement Teknofest dans la province d'Adana, dans le sud de la Turquie.

D'autres machines innovantes étaient également exposées, notamment des robots et des drones étonnants.

Des compétitions à enjeux élevés aux expositions interactives, en passant par les présentations de véhicules aériens et terrestres, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Le Teknofest est l'endroit où l'avenir se déploie - littéralement. Il a été lancé pour la première fois en 2018 et n'a cessé de croître depuis, attirant chaque année des foules plus nombreuses et des technologies encore plus époustouflantes.

Ce qui est encore plus excitant, c'est que l'événement ne reste pas au même endroit. Il tourne à travers différentes villes de Turquie et s'est tenu en Azerbaïdjan il y a deux ans. C'est un spectacle technologique itinérant.

L'année dernière, pour commémorer le centenaire de la République de Turquie, le festival s'est déroulé dans trois villes : Istanbul, Ankara, la capitale, et Izmir, la station balnéaire de la mer Égée.

L'événement d'Adana est la dixième édition du Teknofest, y compris celle qui s'est tenue en Azerbaïdjan il y a deux ans.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp