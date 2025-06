Par Brian Okoth

Les musiciens de la République démocratique du Congo (RDC) Fally Ipupa et Ferre Gola ont de nombreux points communs. À 46 ans, Fally est dans la même génération que Gola, 48 ans.

Tous deux sont passés par l'école du légendaire Koffi Olomide, et tous deux ont rempli des stades dans différentes régions d'Afrique.

Portant une barbe bien taillée et s'habillant pour faire tourner les têtes, Fally et Gola passeraient probablement pour des frères dans un monde où peu de gens les connaîtraient.

Mais grâce à leur célébrité, leurs mondes se déploient sous nos yeux. Et nous avons appris à les aimer et à les apprécier, de manière égale et différente.

Ce faisant, leurs fans se sont souvent opposés lorsqu'il s'est agi de déterminer lequel d'entre eux était le roi ultime de la Rumba moderne.

Ce débat n'a jamais abouti à une conclusion gagnant-perdant, parce que Fally et Gola sont tous deux très bons dans ce qu'ils font.

C'est l'histoire des meilleures performances musicales de la génération actuelle en RDC.

Artistes solos

Nous commencerons par Gola, sans raison particulière.

Il est né le 3 mars 1976 à Kinshasa, capitale de la RDC. Son nom officiel est Hervé Gola Bataringe.

La passion de Gola pour la musique s'est développée de manière significative au début des années 1990, alors qu'il était adolescent.

Au milieu des années 90, le chanteur et producteur congolais Werrason a recruté Gola dans le groupe de soukous Wenge Musica. Gola n'avait alors que 18 ans.

Le groupe Wenge Musica s'est séparé en 1997, mais Gola a alors suivi Werrason dans son nouveau groupe.

Gola est resté avec le nouveau groupe pendant sept ans.

Pour tenter d'établir sa carrière, Gola s'est associé à ses deux amis pour former un nouveau groupe en 2004.

L'existence du groupe est toutefois de courte durée, et Gola se retrouve ensuite dans le Quartier Latin International de Koffi Olomide, qui existe depuis 1986.

En 2006, Gola s'est lancé dans une carrière solo, alors que des rumeurs laissaient entendre qu'il s'était disputé avec Olomide.

Aujourd'hui, le musicien de 48 ans, qui a été récompensé, possède une collection de chansons à succès telles que « Mea Culpa », « Vita Imana », « Visas » et « Jugement », entre autres.

Sur Facebook, Instagram, X et TikTok, il est suivi par 5,3 millions de personnes. Le musicien a plusieurs enfants.

Chef d'orchestre

Passons maintenant à Fally Ipupa.

Il est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa. Son nom officiel est Fally Ipupa N'simba.

Le musicien, qui a été élevé dans une famille catholique, a déclaré précédemment que son contact avec la chorale de l'église l'avait aidé à surmonter sa peur de la scène.

En 1997, Fally a commencé sa carrière musicale au sein du groupe Talent Latent, basé à Kinshasa.

Deux ans plus tard, il rejoint le Quartier Latin International de Koffi Olomide.

Olomide apprécie la créativité de Fally, qui permet au groupe de produire des chansons à succès telles que « Force de frappe ».

Pour récompenser la contribution de Fally, Olomide l'a promu chef d'orchestre. Cependant, en 2006, après sept années passées au sein du Quartier Latin, Fally opte pour une carrière solo.

Son premier album studio, intitulé « Droit Chemin », s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et a permis à Fally de se faire connaître du monde entier.

Aujourd'hui, cet homme de 46 ans a tout gagné, est monté sur toutes les grandes scènes et compte une légion de fans. Parmi ses chansons à succès, citons « Associé », « Mayday », « Amore » et « Ecole ».

Sur Facebook, Instagram, X et TikTok, Fally compte 19,6 millions de fans.

