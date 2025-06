Le Rwanda, qui a reçu samedi 700 doses d'un vaccin à l'essai de l'institut américain Sabin Vaccine Institute, ciblera les travailleurs de la santé et les intervenants d'urgence ainsi que les personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés, selon le ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé, Sabin Nsanzimana, a déclaré dimanche à la presse que le Centre biomédical du Rwanda avait examiné la cargaison de vaccins.

Il n'existe pas de vaccin ou de traitement autorisé pour le Marburg.

Comme le virus Ebola, le virus de Marbourg serait originaire de chauves-souris frugivores et se propage entre les personnes par contact étroit avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec des surfaces, telles que des draps de lit contaminés. En l'absence de traitement, le virus de Marburg peut être fatal pour 88 % des personnes qui tombent malades.

Dans un communiqué, le Sabin Vaccine Institute a déclaré qu'il avait "conclu un accord d'essai clinique avec le Rwanda Biomedical Centre, le promoteur de l'essai, afin de fournir des doses expérimentales" pour l'étude.

Le gouvernement rwandais a déclaré qu'il y avait 46 cas confirmés, dont 29 en isolement. Les autorités sanitaires ont identifié au moins 400 personnes ayant été en contact avec des cas confirmés du virus.

Le Rwanda a déclaré une épidémie de Marburg le 27 septembre et a signalé six décès un jour plus tard. Les autorités ont déclaré à l'époque que les premiers cas avaient été découverts chez des patients dans des établissements de santé.

L'origine de l'épidémie non confirmée

Les symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs musculaires, de la diarrhée, des vomissements et, dans certains cas, la mort à la suite d'une perte de sang extrême.

Au Rwanda, la plupart des malades sont des agents de santé dans six des 30 districts du pays. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, certains patients vivent dans des districts limitrophes du Congo, du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie.

Les Rwandais ont été invités à éviter tout contact physique afin d'enrayer la propagation. Des mesures strictes ont été prises, notamment la suspension des visites à l'école et à l'hôpital, ainsi que la limitation du nombre de personnes autorisées à assister aux funérailles des victimes de la maladie de Marburg.

Les veillées à domicile ne sont pas autorisées dans le cas où un décès serait lié à la maladie de Marburg. L'ambassade des États-Unis à Kigali a demandé à son personnel de travailler à distance et d'éviter de se rendre dans les bureaux.

Selon l'OMS, des foyers de Marburg et des cas individuels ont été enregistrés par le passé en Tanzanie, en Guinée équatoriale, en Angola, au Congo, au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Ghana.

Le virus a été identifié pour la première fois en 1967, après avoir provoqué des épidémies simultanées dans des laboratoires à Marburg, en Allemagne, et à Belgrade, en Serbie.

Sept personnes sont décédées après avoir été exposées au virus alors qu'elles effectuaient des recherches sur des singes.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp