L’absence du président de la RDC (République démocratique du Congo), Félix Tshisekedi, à plusieurs évènements organisés samedi dans la dernière partie du XIXème sommet de la francophonie, a poussé le président français Emmanuel Macron à se justifier sur son oubli, de mentionner, dans son discours, la situation en RDC, parmi les crises mondiales.

Felix Tshisekedi a, en effet, pour ces faits, boycotté le huis clos organisé entre plusieurs dirigeants mondiaux ainsi qu’un déjeuner offert par le secrétaire générale de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), Louise Mushikiwabo.

Face à ce qui est qualifié de "mini-incident diplomatique" dans la presse française, Emmanuel Macron a tenu à s’expliquer pour tenter de calmer les choses.

"Qu’il n’y ait pas malentendu. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations. Il y a beaucoup de crises, de tensions, de guerres que je n'ai pas citées", a-t-il expliqué, interrogé par un journaliste.

Et de poursuivre: "Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise, et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre, et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi et au président Kagame. Pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs et je l'ai redit à l'un et à l'autre, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés en RDC, et à l'arrêt des discours de haine".

Emmanuel Macron a, par ailleurs, souligné que la France appelle "aussi à un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC".

Pour rappel, la France a accueilli, les 4 et 5 octobre, le XIXème sommet de la francophonie, axé autour de trois thèmes majeurs que sont "la jeunesse francophone et l’emploi", "les nouvelles adhésions" et "le multilatéralisme et la gestion de crises".

