Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a commémoré, dimanche, le 101è anniversaire de la libération d'Istanbul de l'occupation ennemie, par un message soulignant l'importance de "préserver et de faire progresser la République, qui a été fondée sur l'héritage de la civilisation ancienne de la Turquie".

Le président turc a salué les "sacrifices des martyrs et des vétérans pendant la guerre d'indépendance", soulignant que leur héroïsme et leur dévouement ont joué un rôle essentiel dans la garantie de l'indépendance et de la liberté de la nation.

"Nous continuons à travailler avec une grande détermination pour protéger et soutenir notre République, construite sur l'héritage de notre ancienne civilisation, pour l'élever au-dessus du niveau des civilisations contemporaines et pour la porter vers l'avenir, en la renforçant par de nouvelles réalisations", a-t-il déclaré.

"Je salue tous les héros de notre guerre d'indépendance en respectant et honorant leur mémoire", a noté Erdogan en évoquant l'importance de leur contribution à la souveraineté de la Turquie.

Après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont occupé Istanbul en ancrant leurs flottes au large de la ville le 13 novembre 1918, à la suite de l'armistice de Mudros signé le 30 octobre 1918.

La libération d'Istanbul a eu lieu après près de quatre ans, dix mois et vingt-trois jours d'occupation.

