Les racines du conflit israélo-palestinien remontent à la fin du XIXe siècle, avec l'émergence du mouvement sioniste, qui visait à établir une patrie juive en Palestine. Depuis lors, la région a connu une série de guerres, d'occupations et de révoltes.

Ce n'est pas la première fois que le conflit s'embrase aussi violemment. De la guerre israélo-arabe de 1948 à la guerre des Six Jours en 1967, en passant par la guerre du Liban en 1982, sans oublier les deux Intifadas palestiniennes, la région a connu d'innombrables points chauds. Mais ce qui distingue le 7 octobre, c'est la capacité du Hamas à s'emparer du territoire israélien, même si ce n'est que pour une courte période, ce qu'aucun groupe de résistance palestinien n'avait réussi à faire auparavant.

Les combattants du Hamas ont réussi à s'emparer de la base militaire de Re'im, siège de la division israélienne de Gaza, lors d'une opération au cours de laquelle tous les soldats israéliens qui y étaient stationnés ont été tués ou capturés. Les forces israéliennes ont fini par reprendre la base, mais cette opération a ébranlé le sentiment de supériorité militaire d'Israël.

Pourquoi le 7 octobre est-il différent ?

Pour de nombreux commentateurs palestiniens, les événements du 7 octobre sont sans précédent. "Pas que je me souvienne", déclare à TRT World Kamel Hawwash, professeur, écrivain et analyste politique palestinien, en évoquant le caractère unique du 7 octobre en termes d'occupation du territoire israélien dans le cadre d'un long conflit.

Sami al-Arian, un autre universitaire palestinien, s'est fait l'écho de ce point de vue, notant que si le Hamas a attaqué Israël à de nombreuses reprises, c'est la première fois qu'il a brièvement tenu le terrain israélien.

"On pourrait également ajouter que c'est la première fois depuis la guerre de 1973 qu'Israël a été attaqué en premier. Même cette fois-ci, Israël a été attaqué sur son "propre" territoire, contrairement à 1973, où l'Égypte l'a attaqué dans le Sinaï et les Syriens sur les hauteurs du Golan", explique M. Arian à TRT World.

La péninsule du Sinaï, qui a été envahie par Israël à deux reprises, la première fois à la fin des années 1950 et la seconde entre 1967 et 1982, est un territoire égyptien. Les hauteurs du Golan, qui sont sous l'occupation de Tel-Aviv depuis 1973, font aussi officiellement partie de la Syrie.

Joost Hiltermann, directeur du programme Moyen-Orient à l'International Crisis Group, s'est penché sur l'importance du 7 octobre. "Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant", a-t-il confié, tout en ajoutant qu'à certains égards, il s'agissait d'une continuation des schémas de longue date du conflit.

Hiltermann a décrit l'attaque comme "une combinaison de tout ce qui s'est passé auparavant", évoquant les différentes étapes de la résistance palestinienne, depuis les efforts soutenus par l'Égypte et d'autres pays arabes dans les années 1960 et 1970, jusqu'aux Intifadas et aux multiples guerres de Gaza avec Israël.

Certains analystes ont établi un parallèle avec la guerre d'octobre 1973, un autre conflit israélo-arabe crucial qui a également débuté au début du mois d'octobre. Cependant, cette fois-ci, Israël a été attaqué à l'intérieur de ses frontières, ce qui contraste fortement avec 1973, lorsque l'Égypte et la Syrie ont pris pour cible les territoires occupés par Israël.

Le 7 octobre 2023, les attaques du Hamas ont tué 1 180 Israéliens, y compris des civils, et en ont blessé 2 400, alors que le groupe de résistance palestinien prenait 251 otages à Gaza. Après l'attaque, Israël a tué près de 42 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Ce que le 7 octobre a changé

Avant le 7 octobre, Israël était convaincu que l'équation politique au Moyen-Orient, qui refusait historiquement de reconnaître l'existence d'un État juif dans une région arabe majoritairement musulmane, avait évolué en sa faveur. Plusieurs États arabes avaient commencé à normaliser leurs relations avec Israël, grâce à la médiation de l'administration Trump.

"Avant le 7 octobre, Israël semblait écrire le dernier chapitre de son projet de colonisation en Palestine. Il avait presque soumis les dirigeants palestiniens, brisé l'unité nominale du soutien arabe à la Palestine et était prêt à annexer une grande partie de la Cisjordanie (occupée)", explique Ramzy Baroud, auteur et analyste palestinien, en faisant référence à ces normalisations, à la marginalisation de l'Autorité palestinienne et à la poursuite du siège de Gaza.

Baroud décrit le discours de Netanyahu à l'ONU en 2023 comme "l'apogée d'un moment dévastateur de l'histoire", lorsque le Premier ministre israélien a présenté une carte qui excluait tout territoire palestinien, la qualifiant de "nouveau Moyen-Orient". Dans la vision de Netanyahou, "la Palestine n'existait pas en tant que réalité politique, et les Palestiniens n'avaient plus de raison d'être en tant que nation dotée d'un pouvoir et d'aspirations", explique Baroud.

Cependant, deux semaines après le discours de Netanyahou à l'ONU, les événements inattendus du 7 octobre ont tout changé, "réinstallant les Palestiniens au centre de toute paix future au Moyen-Orient, neutralisant la capacité militaire d'Israël à imposer des résultats politiques par la violence, et exposant la normalisation entre Israël et les États arabes comme une farce insoutenable", ajoute Baroud.

L'attaque du 7 octobre a permis au Hamas de "perturber très efficacement" l'intégration d'Israël au Moyen-Orient, notamment par le biais du projet de corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, "déclenchant ainsi une nouvelle guerre", selon Hiltermann. Toutefois, il estime également que le Hamas n'a pas obtenu beaucoup de résultats dans l'ensemble.

Répercussions régionales

La position internationale d'Israël a été mise sous pression. Les pays occidentaux, en particulier en Europe, ont davantage critiqué les actions israéliennes. Dans le même temps, les partisans palestiniens ont gagné du terrain dans l'opinion publique mondiale.

Après le 7 octobre, la diplomatie régionale d'Israël, notamment ses pourparlers avec l'Arabie saoudite, qui s'orientaient vers une normalisation, s'est trouvée dans l'impasse. L'Arabie saoudite a refusé de normaliser ses relations avec Tel-Aviv, considérant le carnage de Gaza comme inacceptable. Des pays comme la Turquie, l'Afrique du Sud et l'Iran ont renouvelé leurs critiques à l'égard des actions d'Israël, tandis qu'à l'ONU, de grandes puissances comme la Chine et la Russie ont exprimé leurs inquiétudes quant à la conduite d'Israël.

Les experts de l'ONU ont averti Israël qu'il risquait de devenir un État "paria". Contrairement aux États-Unis, la Chine et la Russie, les deux principaux États membres de l'ONU, ont condamné les attaques israéliennes contre les bipeurs et les talkies-walkies au Liban, qui sont également considérées comme une violation du droit humanitaire, tandis que certains États européens, comme l'Espagne et l'Irlande, ont mis en garde Tel-Aviv contre d'autres violations.

Baroud affirme qu'une nouvelle forme de légitimité est en train d'émerger au niveau mondial, alignée sur Gaza et en opposition à l'occupation israélienne et aux violations des droits de l'homme. Ce changement, suggère-t-il, est en train de remplacer l'ancien ordre, alors qu'Israël persiste dans ce qu'il décrit comme des "atrocités innommables" face à la "résistance légendaire" des Palestiniens.

"La légitimité appartient désormais à ceux qui sont solidaires de Gaza, qui se battent et meurent pour Gaza et qui repoussent les limites du conflit au nom de Gaza. Quiconque se trouve de l'autre côté de cette équation a subi une délégitimation sans précédent".

Le 7 octobre a incontestablement modifié le paysage du conflit israélo-palestinien. Ce qui était considéré comme une équation politique réglée, avec un Israël fermement en contrôle et des espoirs palestiniens qui s'estompent, est maintenant plongé dans l'incertitude.

L'attentat n'a pas seulement mis en lumière les vulnérabilités d'Israël, il a également réaffirmé que la paix au Moyen-Orient ne peut être obtenue sans traiter la question palestinienne.

"Cela signifie que la période qui suivra le 7 octobre obligera sans aucun doute à réécrire les règles politiques et géopolitiques qui ont régi la Palestine, et en fait l'ensemble du Moyen-Orient au cours des dernières décennies, y compris la position d'Israël vis-à-vis des États arabes, ainsi que le paradigme du pouvoir régional centré sur les États-Unis", déclare M. Baroud.