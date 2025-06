La police allemande a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de manifestants dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre d'Israël contre Gaza.

Les manifestants se sont rassemblés sur la place Kottbusser Tor en brandissant des banderoles portant des slogans tels que « Arrêtez d'armer Israël », « Mettez fin au génocide » et « Liberté pour Gaza ».

Ils ont également condamné les violences policières commises lors des rassemblements pro-palestiniens de l'année dernière.

La police a arrêté la marche près du Kottbusser Damm et de l'intersection de la rue Lenau, empêchant les manifestants d'avancer vers la place Herrmann.

Des affrontements ont éclaté, entraînant une réponse policière musclée. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, y compris un manifestant handicapé en fauteuil roulant qui a été traîné de force dans un véhicule de police.

Un conflit qui dure depuis un an

Israël, défiant une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat, a poursuivi son offensive brutale sur Gaza à la suite d'une attaque du groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre dernier.

Depuis, plus de 41 870 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 96 900 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires palestiniennes locales.

L'assaut israélien a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire dans le cadre d'un blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza.