Le directeur de cabinet du ministre de la Santé a officiellement lancé dimanche cette campagne en présence des autorités sanitaires locales, avec l'espoir de briser la chaîne de transmission du virus de la variole (Mpox).

Cette campagne se concentrera d’abord sur les zones les plus touchées de la province du Nord-Kivu dans l’est de la République démocratique du Congo, à savoir la ville de Goma, Karisimbi et Nyiragongo, du 7 au 10 octobre.

Les premières injections seront administrées à Goma, ciblant en priorité le personnel soignant.

Deux mois après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une "urgence de santé publique de portée internationale" en raison d'une flambée de variole dans la région, les autorités en République Démocratique du Congo ont lancé une campagne de vaccination contre le mpox.

Le mpox, ou variole du singe, s'est répandu en Afrique pendant des années avant de déclencher l'épidémie mondiale de 2022. Aujourd'hui, le virus est présent dans 16 pays africains.

Depuis janvier 2024, la République Démocratique du Congo a enregistré plus de 30 000 cas au total et près de 900 décès. Les 265 000 doses offertes par l'Union européenne et les États-Unis ont été déployées dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, où les hôpitaux et le personnel de santé sont débordés.

